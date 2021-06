Pour Apple, l'App Store est le gardien ultime de la sécurité de l'iPhone !

« Building a Trusted Ecosystem for Millions of Apps - The important role of App Store protections »

« Nous essayons de faire deux choses diamétralement opposées à la fois : fournir une plate-forme avancée et ouverte aux développeurs tout en protégeant les utilisateurs d'iPhone contre les virus, les logiciels malveillants, les attaques de confidentialité, etc. Ce n'est pas une tâche facile »

« peuvent être téléchargées depuis à peu près n'importe où »

« est utilisé chaque jour par plus d'un milliard de personnes – pour les opérations bancaires, pour gérer les données de santé et pour prendre des photos de leur famille. Cette large base d'utilisateurs constituerait une cible attractive et lucrative pour les cybercriminels et les escrocs, et autoriser le sideloading stimulerait un flot de nouveaux investissements dans les attaques sur iPhone, bien au-delà de l'ampleur des attaques sur d'autres plates-formes comme Mac » L'iPhone est utilisé chaque jour par plus d'un milliard de personnes – pour les opérations bancaires, pour gérer les données de santé et pour prendre des photos de leur famille. Cette large base d'utilisateurs constituerait une cible attractive et lucrative pour les cybercriminels et les escrocs, et autoriser le sideloading stimulerait un flot de nouveaux investissements dans les attaques sur iPhone, bien au-delà de l'ampleur des attaques sur d'autres plates-formes comme Mac

100 000 nouvelles applications et mises à jour sont examinées chaque semaine en moyenne par une équipe de plus de 500 experts dédiés, qui examinent les applications dans différentes langues.



Près d'un million de nouvelles applications problématiques et un nombre similaire de mises à jour ont été rejetées ou supprimées :

– Plus de 150 000 pour être du spam ou des copieurs,

– Plus de 215 000 pour avoir enfreint les règles de confidentialité,

– Plus de 48 000 pour contenir des fonctionnalités cachées ou non documentées,

– 95 000 pour des violations frauduleuses, principalement pour l'inclusion de fonctionnalités pour commettre des actions criminelles ou d'autres actions interdites



Apple a bloqué plus de 1,5 milliard de dollars de transactions potentiellement frauduleuses.



Apple a exclu 470 000 équipes du programme Apple Developer pour des raisons liées à la fraude. Il a également rejeté près de 205 000 tentatives d'inscription de développeurs en raison de problèmes de fraude.



Apple a désactivé 244 millions de comptes clients en raison d'activités frauduleuses et abusives, y compris de faux avis. Il a également rejeté 424 millions de tentatives de création de compte en raison de schémas frauduleux et abusifs.

