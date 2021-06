Pro Tools passe en version 2021.6 : compatibilité officielle avec les Mac M1 (via Rosetta)

« Hybrid Engine »

Les notes de mise à jour de cette itération numérotée 2021.6 indiquent que(mais pas en natif, via l'émulation et Rosetta 2), que le moteurfonctionne désormais avec les cartes HDX, et que Pro Tools Ultimate gère désormais 2048 voix quelle que soit la fréquence d'échantillonnage (contre 1024/512/256 voix à 48/96/192 kHz auparavant), et 2048 pistes pour toutes les fréquences d'échantillonnage (contre 1024 auparavant). La version basique de Pro Tools gère également 256 pistes mono ou stéréo à toutes les fréquences d'échantillonnage contre 128/64/32 à 48/96/192 kHz pour la version précédente. Les deux versions supportent également 64 canaux d'entrées et sorties à toutes les fréquences d'échantillonnage contre 32 auparavant.. La firme propose trois formules, Pro Tools First est gratuit (mais avec un seul projet dans le cloud et 23 plugins), Pro Tools avec un abonnement à partir de 28€ HT par mois (projets illimités et 115 plugins inclus) et Pro Tools Ultimate à partir de 74,50 euros par mois. Le logiciel nécessite une machine dotée d'un processeur Core i5, 16 Go de RAM (32 Go chaudement recommandés) et 15 Go d'espace de stockage libre.