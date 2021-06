TV+ reçoit 25 nominations aux "Daytime Emmy Awards" (Long Way Up, Ghostwriter…)

« Long Way Up »

« Ghostwriter »

« Helpsters »

« Ghostwriter »

« Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10 »

Parmi les programmes récompensés, on trouve :



- Outstanding Younger Performer in a Daytime Fiction Series pour Isaac Arellanes dans « Ghostwriter »

- Outstanding Writing Team for Daytime Fiction Program pour « Ghostwriter »

- Outstanding Directing Team for Daytime Fiction Program pour « Ghostwriter »

- Outstanding Cinematography pour « Ghostwriter »

- Outstanding Preschool Children’s Animated Series pour « Stillwater »

- Outstanding Writing Team for a Preschool Animated Program pour « Stillwater »

- Outstanding Directing Team for a Preschool Animated Program pour « Stillwater »

- Outstanding Editing for a Preschool Animated Program pour « Stillwater »

- Outstanding Special Class Daytime Animated Program pour « Here We Are: Notes for Living on Planet Earth »

- Outstanding Directing Team for a Daytime Animated Program pour « Here We Are: Notes for Living on Planet Earth »

- Outstanding Editing for a Daytime Animated Program pour « Here We Are: Notes for Living on Planet Earth »

- Outstanding Sound Mixing and Sound Editing for a Daytime Animated Program pour « Here We Are: Notes for Living on Planet Earth »

- Outstanding Limited Performance in a Children’s Program pour Derek Gaines in « Helpsters »

- Outstanding Directing Team for a Preschool, Children’s or Family Viewing Program pour « Helpsters »

- Outstanding Multiple Camera Editing pour « Helpsters »

- Outstanding Travel, Adventure and Nature Program pour « Long Way Up »

- Outstanding Multiple Camera Editing pour « Long Way Up »

- Outstanding Sound Mixing and Editing pour « Long Way Up »

- Outstanding Short Form Children’s Program pour « Helpsters Help You »

« Central Park »

Même s’ils sont peu nombreux,. La plate-forme de streaming vient ainsi dePrécisons que leschoisissent et reconnaissent les. Parmi les contenus sélectionnés, on trouveou, considéré comme un excellent contenu pour enfants. Les gagnants seront désignés lors d'uneL'année dernière,etavaient d’ailleurs été les premières émissions d'Apple TV+ (mais aussi d'un service de streaming) à remporter unDans le même temps,pour sa série. Pour les débuts de la saison 2, en ligne depuis vendredi dernier, on pourra chanter avec David Diggs dans