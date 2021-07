VE : les plateformes Stellantis, Tesla (FSD, 4680, filtre, Model Y), & Mustang Mach-E GT

« Android maison »

. A l'avenir, tous les véhicules adopteront l'une des 4 plateformes STLA Small (citadines, jusqu'à 500 Km d'autonomie - batteries de), STLA Medium (segment C/D, 700km - batteries de), STLA Large (Segments D/E, 800Km - batteries de 101 à 118 kWh) et STLA Frame (gros SUV, 800Km - batteries). Enfin, côté motorisation, là encore, plusieurs plateformes sont proposées : EDM 1 avec 70 kW, EM2 de 125 à 180 kW, et l'EDM 3 de 150 à 330 kW, tous configurables en traction, propulsion, 4x4 et 4xe (hybride). Tout ceci s'annonce assez prometteur, avec enfin des autonomie acceptables !Stellantis a également dévoilà sa stratégie côté batterie,et des densités énergétiques toujours plus élevées, sans nickel ni cobalt dès 2024. On s'étonne quand-même que le groupe, ce qui n'est pas son fort actuellement pour les utilisateurs de VE -à terme, tout passera par Android Automotive, mais aucune voiture ne propose encore le système pour l'instant, en dehors de quelquescomme sur la Fiat 500.On part ensuite. Tout d'abord, certains utilisateurs ont eu l'heureuse surprise (aux USA uniquement) de voir arriver une nouvelle beta de la version 9 du FSD (la conduite 100% autonome). Au menu, une, avec le changement de files en ville, la gestion complète des carrefours, une prise en compte de l'attention du conducteur (grâce à la caméra interne), une meilleure détection des piétons en ville et plein d'autres nouveautés visibles sous formes de petites vidéos par ici . Elon Musk encourage ses utilisateurs à restercar le système est encore en beta et contient de nombreux bugs.Toujours chez Tesla, une image est apparue surce week-end et dévoilant ce qui semble être leCes nouveaux accumulateurs présentés lors dupar Elon Musk offrent une meilleure densité énergétique, et seraient donc entrés en production., les premières à adopter cette technologie. En Europe, on devrait les voir équiper les Model Y issus de l'usine de Berlin (2022) et sans doute le reste de la gamme durant le reste de l'année.Après avoir été inclus dans les Model Y chinois, il arrive désormais à l'usine américaine de Fremont, en Carlifornie. Il s'agit en fait d'un filtre HEPA (capable de repousser les virus) très performant, et pouvant être qualifié de la sorte par le marketing -même si dans la réalité, une voiture n'est jamais 100% étanche. A priori,et reste réservé aux voitures de grande taille. Quant à l'Europe, on verra d'ici la fin de l'été si le Model Y chinois importé adopte cette fonction, ce qui semble être hautement probable.En parlant de Model Y chinois, justement,. Longtemps critiquées par Elon Musk, ce Model Y SR pourrait également arriver en Europe à des prix permettant par exemple le bonus écologique maximal, même si rien n'a encore été annoncé. Actuellement, les Model Y chinois proposés en Europe sont, contre 82kWh pour les modèles américains.Comparaison n'est pas raison, même si en terme de batterie, les points communs sont nombreux : capacités, densités énergétiques, vitesse de charge... Et à ce petit jeu,de moins pour une capacité comparable. Celui du Ford Mach-E (485Kg pour 68kWh) semble également bien lourd face à une Model Y (437Kg pour 75kWh). Autre métrique intéressante ici,. Mais ici, ce n'est pas que le poids qui compte, mais bien d'autres paramètres, comme la consommation des moteurs, le poids total de la voiture, les différents contrôleurs etc. Il aurait été intéressant de retrouver dans ce graphique du célèbre ingénieur Sandy Munroet autres pack issus de Mercedes ou Stellantis.Habile transition pour notre dernier sujet, soit 12 000€ de plus que la version haut de gamme actuelle ! Mais on passe ainsi de 351CV/580 Nm à 487CV et 860 Nm, le tout avec une batterie de 99 kWh, des freins ventilés Brembo haute performance de 385 mm, des jantes 20 pouces, des couleurs exclusives -comme ce magnifique jaune.Ford annonceC'est évidemment un peu moins que la version standard mais avec une capacité de charge à 150kW, on récupère assez vite l'autonomie sur les bornes rapides. Reste à savoir si à ce prix, certains n'iront pas plutôt chez Audi, Jaguar ou Volvo/Polestar...