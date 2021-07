Google détaille le fonctionnement de son nouveau logiciel Drive sur Windows et macOS

« Chaque année, les gens créent plus de contenu et utilisent plus d'appareils pour accéder à ce contenu. Il est donc plus essentiel que jamais de pouvoir garder les fichiers, dossiers et photos en sécurité, synchronisés entre les appareils, sauvegardés et organisés. Pour résoudre ce problème, dans les semaines à venir, nous allons déployer un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour Drive pour ordinateur (Windows, macOS), notre client de synchronisation unifié qui vous permet de synchroniser facilement votre contenu sur tous vos appareils et le cloud. »

« dans les semaines à venir »

Drive permettra donc d'accéder aux fichiers et photos disponibles sur Google Drive et de synchroniser automatiquement les fichiers en local et sur le serveur, ainsi que les éventuelles modifications apportées aux contenus. L'application est en cours de déploiement et devrait être disponible