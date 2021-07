Disparition d'Aukey, RAVPower et Choetech sur Amazon : à qui profite cette décision ?

« influençables »

On ne parle pourtant pas de petits accessoiristes, mais bien d'Aukey, Mpow, RAVPower, Vava, TaoTronics ou plus récemment Choetech. Depuis des années,, et les tests indépendants réalisés par la presse sont assez dithyrambiques -même si en parallèle, ces marques arrosent, il est vrai aussi, quantité de YouTubers très. Apple a de son côté favorisé -dans une certaine mesure- cette offre pléthorique d'accessoires,(comme l'USB C, la charge Qi, la charge rapide Power Delivery) ou en offrant des licences Lightning à la demande de façon beaucoup plus large qu'avant.-qui deviennent alors ambassadeurs- faussant ainsi les classements et les recommandations. Pourtant, en pratique, cette expulsion touche principalement certains types d'accessoiristes technologiques (souvent autour des produits Apple),-on en fait tous l'expérience quotidiennement. Amazon n'a pourtant pas banni l'ensemble des entreprise qui ont recours à ces pratiques douteuses -, on se doute bien qu'il y a une forme de rétribution derrière.des produits de qualité en moins et surtout, la promesse desur Amazon qui s'envole, alors même que le nombre de produits référencés constituait jusque là l'argument principal de vente du célèbre site en ligne. En effet,, qui constitue la plupart du temps leur seul réseau de distribution. Essayez de trouver un produit Choetech ou RAVPower sur le site d'un autre revendeur, c'est mission quasi-impossible, sauf à quelques exceptions près -souvent rares et chères.Etrangement,n'ose évoquer la moindre hypothèse, alors que la question est directement posée en préambule. Car en coulisses, beaucoup estiment que cette affaire de commentaires truqués à bon dos et qu'il s'agit sans doute d'un prétexte cachant une affaire de gros sous., et imposé des règles drastiques pour les revendeurs tiers souhaitant écouler des Mac, iPhone et iPad sur le site -ce qui a généré plusieurs enquêtes , notamment de la FTC. De son côté, Amazon propose toute une gamme nomméeregroupant câbles, et autres chargeurs, en concurrence directe avec tous ces constructeurs chinois dont la cote a flambé en quelques années.Se couper de nombreux accessoiristes jusque là leaders des ventes pourrait donc encourager les acheteurs à se réorienter vers les produits Amazon ou même des modèles officiels plus sécurisants.Avouez qu'il y a matière à se poser la question, d'autant que tous les partenaires privilégiés d'Apple (Belkin, Logitech...) semblent pour le moment épargnés, et que toutes les recherches de typerenvoient désormais vers des marques beaucoup plus obscures, et pas forcément dignes de confiance. N'oubliez pas enfin quese font au compte-goutte. Elles rendent aussi la compatibilité bien plus complexe pour les accessoiristes, obligés de proposer des produits souvent moins rapides ou pas toujours 100% conformes avec les dernières générations de produit Apple -comme on a pu le voir dans notre dernière vidéo d'accessoires ci-dessous.