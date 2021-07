VE : VW ID.8, bornes en France, SuperChargers 300kW, Bolt, James Bond en hybride...

« combi »

La France était l'un des 1ers pays à fixer une fin de vente des véhicules thermiques en 2040.



Nous partageons la volonté de la Commission européenne d'accélérer la trajectoire. Nous accompagnerons la filière automobile dans cette transition essentielle pour le climat. #Fitfor55 pic.twitter.com/6D2vv6nCXa — Barbara Pompili (@barbarapompili) July 15, 2021

, le prochain gros SUV tout électrique de la marque. Mais n'imaginez pas qu'il s'agira d'un ID.4 rallongé : le constructeur mise plutôt sur un modèle encore plus gros, façon Atlas, et disponible (peut-être). Dévoilé sur le compte LinkedIn de Herbert Diess, patron du groupe, l'ID.8 pourrait arriver sur le marché assez rapidement, Volkswagen ayant pour ambition d'inonder les ventes de modèles électriques., reprenant cette fois le concept du fameux, un minibus propre et à la bouille arrondie.. La jeune femme a donné plusieurs interviews aujourd'hui suite à l'annonce de l'Union Européenne de vouloir interdire tout véhicule thermique dès 2035. Si Pompili se réjouit de voir quede cette année, certains chiffres donnés par la ministre font grincer des dents : selon elle, la moitié des aires d'autoroutes seraient équipées de bornes rapides, ce qui n'est pas tout à fait exact comme le savent très bien les usagers. Car dans le détail, il n'y a parfois, et suivant les régions, il est possible de réaliser plusieurs centaines de Km sans rencontrer le moindre point de charge vraiment rapide., comme l'avait envisagé ce même gouvernement en octobre dernier. Il faudrait multiplier les installation par un facteur 3 ou 4 pour espérer suivre la courbe des ventes et des besoin des utilisateurs actuels.Ces deux dernières semaines, deux incendies ont fait la une de la presse aux USA, ce qui a obligé la marque à sortir plusieurs recommandations en attendant d'y voir clair : les propriétaires de modèles 2017 à 2019 (qui avaient déjà fait l'objet d'un rappel l'an dernier) sont invités (!). General Motors promet une enquête rapide pour élucider les causes de ces incendies, qui ne sont pas de nature à rassurer les éventuels futurs clients, ni les propriétaires incités à la plus grande vigilance.va-t-il bientôt rouler en électrique ?. Cette magnifique berline anglaise a été présentée aujourd'hui à la presse et embarque un V8 AMG de 740CV (4L) couplé à un moteur électrique de 201CV, ce qui lui permet. Avec moins de 1500Kg sur la balance, cette supercar hybride promet d'excellentes performances sur circuit, et offre un avant gout des modèles plusà venir. Quant à l'Aston Martin 100% électrique promise par le constructeur, il faudra sans doute attendre encore quelques années...Enfin, on termine avec, une puissance destinée à raccourcir encore les temps de charge. Même si les Model 3/Y font déjà partie des véhicules acceptant les plus grandes puissances du marché, la firme reste(jusqu'à 350kW sur Ionity, 270 kW en pratique chez Porsche/Audi, 225kW chez Hyundai) pour des temps de pause un peu plus courts.