Prise en main de la batterie magnétique/chargeur sans fil d'Anker à 27,99€

Sur un iPhone 12 Pro

Présentation

La batterie PowerCore Magnetic 5K d'Anker est livrée dans l'habituelle boîte blanche et bleue du constructeur, contenant, outre la batterie elle-même,Anker donne son périphérique pour 5 000 mAh à une tension de 3,7V, soit 18,5 Wh, à comparer aux 1 460 mAh à 7,62V et 11,13 Wh du modèle d'Apple (pour rappel, les iPhone 12 et 12 Pro ont une batterie de 10,73 Wh, le 12 Pro Max de 14,05 Wh, et le mini de 8,48 Wh).Sur la tranche,(entrée 11W et sortie 10W), quatre LED blanches pour indiquer l'énergie disponible, une LED bleue pour l'état, et un bouton de mise sous tension. Un schéma reprenant celui des aimants MagSafe se trouve sur la face à appliquer sur le smartphone (la charge sans fil et le magnétisme fonctionnent parfaitement à travers la coque MagSafe d'un iPhone 12 ).. La batterie d'Anker se recharge via un port USB-C et permet également de recharger un appareil à 10W via ce port, là où la batterie MagSafe d'Apple se recharge via la charge inversée d'un iPhone 12 ou son port Lightning (pas de recharge d'un appareil tiers en filaire contrairement au modèle d'Anker). La charge sans fil fonctionne lorsque la batterie est elle-même en train de charger en USB-C.Avec les diverses déperditions, la PowerCore Magnetic 5K permettra de recharger. Il sera possible de charger un iPhone 12 avec une coque non MagSafe, mais la puissance du magnétisme sera alors réduite, et il sera également envisageable de simplement déposer un appareil compatible Qi sur le chargeur sans fil pour profiter d'une charge à 5W.Au moment d'un éventuel achat,, il faudra prendre en compte la possibilité de charger un iPhone 12 à 7,5W avec le modèle Apple, jusqu'à 15W lorsque ce dernier sera branché en Lighting sur une alimentation fournissant au moins 20W, là où le modèle Anker se contentera de fournir 5W. Le PowerCore Magnetic 5K permettra de profiter d'une capacité supérieure (18,5 Wh contre 11,13Wh), et de la possibilité de charger un appareil en filaire via le port USB-C. Actuellement,. De son côté, Apple proposes sa batterie externe MagSafe à 109 euros