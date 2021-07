Test express de la batterie externe MagSafe d'Apple

Sur un iPhone 12 Pro

Tarif : 3 Les Plus : • Compacte pour une batterie magnétique

• Aimants puissants

• Charge à 15W en filaire

• Charge inversée depuis un iPhone 12 Les Moins : • Pas de charge en sortie via le port Lightning

• 5W en sans fil

• Tarif élevé Configuration : • Un iPhone 12 avec iOS 14.7 minimum (widget) Prix : • 109€ 3/5



Le modèle de Cupertino nous arrive dans. La coque est en plastique dur affichant un blanc satiné (seule couleur disponible pour le moment), et la partie à appliquer sur le téléphone est recouverte d'une fine couche en soft touch gris portant la marque (un cercle et un trait vertical) des accessoires MagSafe.Elle est dotée d'un port Lightning pour la recharge et d'une LED orange/verte à la manière des AirPods (plus puissants que ceux de la batterie d'Anker que nous évoquerons plus tard), et permettront de ne pas s'inquiéter quant à son maintien sur le smartphone.Les premiers démontages nous ont permis de savoir que la batterie renferme(pour rappel, les iPhone 12 et 12 Pro ont une batterie de 10,73 Wh, le 12 Pro Max de 14,05 Wh, et le mini de 8,48 Wh). La charge se fera uniquement via le port Lightning (ou via la charge inversée depuis un iPhone 12, mais ni en sans fil, ni via le chargeur MagSafe ) et la batterie accepte en entrée une puissance de 27W.Si la batterie est branchée à une alimentation d'au moins 20W, elle se comportera comme un chargeur MagSafe et offrira une charge sans fil jusqu'à 15W à un iPhone 12 . Après une brève animation, il sera possible de consulter l'état de la batterie via la widget d'Apple.Faire le plein de la batterie nous a pris un peu moins d'une heure et demie. Une fois cela fait, nous avons chargé un iPhone 12 Pro (avec sa batterie de 10,73 Wh) avec et sans son étui MagSafe officiel, et avons pu constater qu'il n'y a pas de différence avec ou sans coque., avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cela montre bien les déperditions dues à la charge sans fil, et reste assez faible pour le tarif pratiqué. Pendant la charge, la batterie de Cupertino est restée à une température tout à fait acceptable, sans chauffe notable.A titre de comparaison, et dans les mêmes conditions, la batterie PowerCore Magnetic 5K d'Anker avec ses 5 000 mAh à 3,7V pour 18,5 Whavant de rendre les armes. Le modèle d'Anker est plus épais (93x62x16 millimètres pour 131 grammes) mais également nettement moins onéreux puisqu'il s'échange actuellement contre 39,99 euros Au moment de conclure, la batterie externe MagSafe d'Apple déçoit un peu quant à sa capacité à recharger un iPhone 12 . Reste le tarif de 109 euros qui semble élevé malgré la technologique embarquée et l'intégration logicielle., nettement moins cher, permettant de charger quasiment à 100% un iPhone 12 Pro , et qui pourra dépanner en permettant d'utiliser en sus son port USB-C pour recharger un périphérique en filaire et à 10W.