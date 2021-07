VE : RS Q e-tron, Tesla et ses services, Mercedes tout électrique, saturation des bornes

Quelques images récupérées ici et là cet été...

En révélant son RS Q e-tron, la marque aux anneaux lance en fait une hybride. Ce gros bébé est bel et bien mu par des moteurs électriques, mais la batterie. Elle sera donc rechargée par un moteur thermique TFSI, qui devrait permettre de finir les épreuves en évitant la panne sèche. Il faut dire qu'un énorme accumulateur aurait sans doute engendré un poids beaucoup trop important pour imaginer remporter la course.. Derrière ce voeu pieux, se cache tout de même quelques incertitudes, et la décision est donc surtout une volonté plus qu'une promesse, le temps que la filière se développe... et que les prix baissent., MB.EA pour les voitures classiques, AMG.EA pour les sportives et VAN.EA pour les utilitaires. Mercedes prévoit également de développer sa filière batterie, avecet moins chers... Beaucoup de promesses, donc, mais n'oublions pas que le groupe est aujourd'hui très bien placé sur le marché du luxe avec sa gamme EQ et que le constructeurs est l'un des plus avancés sur le plan technologique.Comme pour Apple,estime que le constructeur pourrait bientôt faire plus d'argent avec ses différents abonnements qu'avec la vente de voitures. Il faut dire qu'entre le pilotage automatique sur abonnement (200$ par mois), l'ouverture prochaine des SuperChargers à la concurrence ou encore la connectivité premium (pour Spotify etc.), les rentrées pécuniaires commencent à devenir conséquentes., les perspectives sont effectivement très intéressantes. Reste que beaucoup d'analystes oublient souvent que sans le hardware, Tesla comme Apple ne vendrait pratiquement aucun service, on est donc loin d'un vrai basculement de business-model.Enfin, on termine avec une information plus subjective, mais qui en intéressera plus d'un en ces périodes de chassées-croisés : alors que beaucoup prédisent chaque année, ce phénomène n'a toujours pas eu lieu. Pourtant, avec seulement 4 bornes en moyenne par station, Ionity semble plus sensible que Tesla à un engorgement à venir, le nombre de stalles n'augmentant pas vraiment d'année en année. Chez l'américain, au contraire, on installe même des bornes temporaires aux endroits congestionnés, histoire d'éviter trop d'attente. En pratique,, à ce qu'on peut lire dans les différents groupes sur les réseaux sociaux.