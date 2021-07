VE : radars invisibles, Polestar en France, MAJ Tesla (Disney+, lavage), RTE, et ID.Buzz

« marginale »

Par ici notre test de la Polestar 2 !

Une nouvelle génération de radars révolutionnaires (pour les autorités) s'apprête à débarquer en France :Totalement intégrés au mobilier urbain, ils seront en revanche présents de façon aléatoire dans les tourelles, comme c'est déjà le cas dans certains pays comme la Suisse. Si les tests s'avèrent concluants, ils devraient équiper quantité de villes dès 2022.Certains s'inquiètent régulièrement dess. RTE et Enedis ont publié récemment une étude conjointe qui semble assez rassurante : en France les pointes de consommation nationale de courant se produisent surtout en hiver (par ex en 2020, avec une pointe de 83 gigawatts le 22 janvier, précise le groupe à l'AFP). Or selon l’étude, la puissance totale nécessaire sur l’ensemble des aires atteindrait. Reste maintenant à déployer les bornes, car malgré une été assez fluide, certains SuperChargers Tesla étaient bien encombrés (imaginez une fois ouverts à la concurrence...) et certains ont même attendu plus de 2H sur Ionity (à Metz) car les 4 bornes étaient occupées.La version qui devrait sortir l'an prochain proposera a priori une batterie de 111kWh pour les modèles les plus haut de gamme et seront d'abord dédiés aux utilitaires (navette d'aéroports etc.) et aux co-voiturage, avec un maximum de sièges., de même que les modèles destinés aux particulierQuelques nouvelles de. Elon Musk devrait y présenter ses dernières avancées en matière de conduite autonome et d'intelligence artificielle. On a hâte de voir ce que le CEO a dans ses cartons, alors que la réglementation bride largement les capacités de conduite de la voiture américaine.Tesla tient rarement ses délais et c'est le cas duEt peut-être pas aux USA avant la fin 2022 ! Pas mieux pour la nouvelle Model S, désormais affichée en Europe au. Il faudra donc se contenter des Model 3 et des Model Y chinois pour cette année, que la marque a également du mal à livrer.Enfin, une, une dashcam plus efficace pour les enregistrements automatiques ou encore la possibilité d'activer/désactiver l'atténuation automatique des rétroviseurs.On termine avec une info qui décevante pour les français qui envisageaient d'acheter une Polestar 2, concurrente directe de la Tesla Model 3 :. En plein conflit avec Citroën pour une sombre histoire de logo, la marque se retrouve totalement bloquée en France, qui ne figure toujours pas dans la nouvelle liste des pays de commercialisation prévue ces prochains mois. Dommage, car avec son système Android Automotive, sa, comme vous avez pu le voir dans la vidéo ci-dessous !