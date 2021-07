La première bêta de la PlayStation 5 permet d'étendre le stockage via le port M.2

Le programme bêta du constructer japonaisafin d'essayer les mises à jour de la PlayStation 5 avant le lancement officiel. Pour cela, il faudra avoir plus de 18 ans et s'inscrire sur la page officielle , et bien entendu avoir réussi à dégoter un exemplaire de la nouvelle console.Sony permet avec cette bêta. Cette possibilité pourrait être intéressante pour de nombreux utilisateurs, les titres sont de plus en plus volumineux, et le stockage d'origine de 825 Go, certes rapide, n'offre que 667 Go utilisables une fois le système installé., affichant des débits proches de 5 500 Mo/s, comme le proposent les Samsung 980 Pro ou le Western Digital SN850 (entre autres). Sony indique également(certains modèles en sont pourvus à l'achat, et il est possible d'en acheter séparément ) en prenant en compte la place disponible au sein de l'emplacement M.2 de la PlayStation 5 (110x24x11,25 mm, le radiateur optionnel du WD SN850 passe, mais pas celui du Corsair MP 600 ). La bêta apporte d'autres nouveautés, comme l'audio 3D via les haut-parleurs intégrés des TV et l'analyse de la pièce d'écoute grâce au microphone de la manette DualSense, la possibilité de consulter et d'écrire des messages depuis le Centre de contrôle, une amélioration de la section Amis de la Game Base, la séparation des versions PS4 et PS5 de certains titres, la recherche de trophées et la possibilité de choisir entre 720p et 1080p pour le service PlayStation Now.