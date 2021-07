LumaFusion 3.0 permet d'éditer des vidéos depuis un volume externe (vidéo)

« Lock & Load »

• Stabilisation vidéo. La technologie de stabilisation vidéo primée Lock & Load de CoreMelt est pleinement intégrée dans le nouvel outil Stabilisateur de l'éditeur de clips.

• Montage sur lecteur externe. Les médias sont maintenant accessibles directement depuis les lecteurs externes dans la source de bibliothèque Fichiers sur les iPad à ports USB-C et Thunderbolt. Vous pouvez désormais monter sur la chronologie sans copier les médias vers le support de stockage de l'appareil. Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais peut être désactivée dans les préférences, permettant ainsi de copier les médias vers LumaFusion lorsque vous utilisez des lecteurs externes.

• Exportation directe vers les lecteurs externes. Exportez directement vers un lecteur externe sans que LumaFusion n'écrive sur le support de stockage interne en utilisant la destination Fichiers. Disponible sur les iPad à ports USB-C et Thunderbolt.

• Égaliseur graphique. Grâce au nouveau et magnifique égaliseur audio graphique, vous pouvez facilement ajuster le son dans vos projets

• Unités audio tierces. Ajoutez et organisez des unités audio tierces dans l'outil Audio. LumaFusion prend en charge les paramètres de montage à la fois dans notre pile de commandes et l'IU personnalisée tierce.

• Pavé numérique pour les curseurs et les commandes de rotation. Touchez le bouton Crayon pour utiliser pour la nouvelle saisie numérique pour une animation précise. Les boutons rotatifs ont été déplacés vers le pavé numérique.

• IU redimensionnable. Faites glisser le curseur pour ajuster l'aperçu, la bibliothèque et la chronologie afin d'obtenir l'espace de travail désiré dans chaque disposition.

• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton insérer (ou utilisez l'équivalent sur clavier) pour insérer dans la piste principale, écraser la piste principale et placer dans la piste secondaire.

• La sélection de la bibliothèque et celle de la chronologie sont maintenant séparées. La sélection de la bibliothèque affiche les éléments sélectionnés avec un contour blanc et l'élément en aperçu avec un contour jaune.

• Amélioration du design de l'interface utilisateur.

• Plus de réactivité lors de la recherche de Storyblocks.

• Import/export sources have been simplified. Use 'iOS Share and Airdrop' for most iOS destinations (Files app, iCloud Drive, other app, AirDrop). Use the Files destination to write directly to external drives.

• L'export FCPXML ajoute des marqueurs pour indiquer les fonctionnalités non prises en charge.

Au menu de cette version 3.0 , permettant de ne plus avoir à copier le projet sur le stockage interne du périphérique (et donc d'utiliser le programme sur un iPad avec une petite capacité de stockage), un nouveau module de stabilisationfourni par CoreMelt, une refonte de l'interface d'édition audio avec un nouvel égaliseur graphique, des options d'affichage de l'interface utilisateur, y compris sur un moniteur externe, un pavé numérique pour les curseurs et commandes de rotation, et de nombreux autres ajouts, dont l'amélioration de la stabilité et des performances générales.. Le programme nécessite 180,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS/iPadOS 14.4.1 minimum, ou un Mac M1 sous macOs 11.0.