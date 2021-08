Test des Life P3 : des écouteurs avec ANCet charge sans fil à 79€ chez Soundcore

Présentation

La jeune division d'Anker. Pour ce faire, Soundcore s'offre les services d'ingénieurs et d'artistes de talent, et soigne la présentation ainsi que la fiche technique de ses casques, écouteurs et enceintes.Les Life P3 nous arrivent dans une boite compacte aux couleurs de la marque comprenant, outre les écouteurs et le boitier de charge,, ainsi qu'un câble USB-C vers USB-A de 60 centimètres.Côté technique, les nouveaux venus de chez Soundcore sont des intra-auriculaires et embarquent des haut-parleurs de 11 millimètres, 6 microphones (trois par écouteur), une certification IPX5, et du Bluetooth 5.0 avec les codecs SBC et AAC (mais pas de connexion multipoint permettant d'appairer deux appareils simultanément, comme un iPhone et un Mac),, un mode Transparence, un mode jeu afin de réduire la latence, ainsi qu'. Il sera possible d'utiliser un seul écouteur (le gauche comme le droit), maislorsque l'utilisateur retire un des écouteurs.Le boiter de charge est plutôt compact (6,5x5x3 centimètres) et affiche 61 grammes sur notre balance (avec les écouteurs pesant 6 grammes chacun). Niveau autonomie,(un peu moins de 7 heures sans ANC), et le boitier permet 4 recharges complètes. Le mode charge rapide offre 2 heures d'écoute en 10 minutes.(mais pas du boitier), de choisir entre 22 préréglages (plus ceux réalisés par des producteurs récompensés comme Darrell Thorp, Alex Pasco, Craig Alvin, Ignacio Molino, Zach Allen, Buck Snow, Cole M.G.N) ou un égaliseur à 8 bandes, de faire un test pour savoir si l'on a choisi les bons embouts, d'activer le mode jeu réduisant la latence (avec un effet peu perceptible sur la latence, mais offrant une égalisation mettant en avant certaines fréquences), de choisir les différentes fonctions pour les contrôles tactiles (y compris la gestion du volume), d'opter pour des bruits de fond (pluie, chants d'oiseaux, vents) et de créer son propre mix, et de faire émettre un bruit très aigu aux écouteurs (gauche comme droit) afin de les retrouver plus facilement.(transport, intérieur, extérieur), et un mode « Transparence » est également de la partie avec deux modes (Transparence et un mode mettant en avant les voix).. Les fréquences graves sont franchement mises en avant, comme souvent sur les écouteurs actuels, ce qui plaira auxgrâce à une bonne dynamique et un rendu, mais qui pourra être tempéré via l'efficace égaliseur à bandes. Les médiums sont clairs et les voix ne manquent pas de détails (il sera également possible de booster cette partie du spectre en fonction des goûts), et les aigus détaillés sans devenir désagréables sur de longues sessions d'écoute. L'ensemble reste dynamique sans que la présence des graves vienne perturber le reste du spectre. Il sera bien entendu possible d'obtenir un son de meilleure qualité avec des modèles coutant 100 à 200 euros de plus, mais le rapport qualité/prix reste très intéressant et très loin des modèles bas de gamme du marché.Du côté de l'ANC,, comme les AirPods Pro ou les Sony WF-1000XM4 , encore une fois nettement plus onéreux. Il sera facile de discerner les différences entre les modes proposés, ce qui pourra aider à filtrer les bruits de votre environnement. L'ANC sera assez efficace pour réduire certaines nuisances et profiter d'unedans les transports. Pour les communications, le constat reste le même qu'avec la grande majorité des écouteurs du marché. La voix sera suffisamment claire dans un environnent calme, mais le rendu se détériorera rapidement à mesure que le bruit ambiant devient plus important. Les deux modes Transparence permettront de garder une oreille sur votre environnement, mais seront moins performants que ce que proposent Apple ou Sony.Avec les Life P3,. Pour 79,99 euros , ces écouteurs permettront de profiter de l'ANC réglable, de deux modes Transparence, d'un rendu satisfaisant, de la charge sans fil et d'une application vraiment complète. Certaines fonctions, comme la mise en pause automatique lors du retrait d'un écouteur, ou la connexion Bluetooth multipoint manquent encore à l'appel, ce qui laisse un peu de marge de progression pour une éventuelle prochaine génération.