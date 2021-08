Test express de l'enceinte nomade Yoyo (S) de Cambridge Audio

Une enceinte au charme anglais

Un rendu musical

Conclusion

« tout pour le grave »

Design : 4

Technique : 4

Autonomie : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Finition

• Rendu

• Autonomie Les Moins : • Pas d'application dédiée

• Pas de certification IPX

• Ne se recharge pas en USB Configuration : • Un périphérique Bluetooth ou un lecteur via le port auxiliaire Prix : • 149€ 4/5



L'enceinte est livrée dans une boîte soignée contenant, outre l'enceinte elle-même,(il faudra faire attention à cet élément, car c'est le seul moyen de recharger la Yoyo S), ainsi qu'un câble mini jack droit vers mini jack 3,5 millimètres coudé de 40 centimètres.La Yoyo (S) affiche des mensurations de 246x128x67 millimètres et 1,2 kg sur notre balance, soit un appareil assez lourd et volumineux par rapport à certains concurrents., agréable à la vue comme au toucher et offrant une touche de classe très anglaise.L'enceinte embarque. La partie supérieure regroupant les contrôles est recouverte d'une surface soft touch et comprend le bouton d'alimentation, deux boutons tactiles pour le volume,(fonctionnalité pratique que ne proposent pas toutes les concurrentes, la Sonos Roam en est par exemple dénuée), un bouton pour le Bluetooth, un autre pour l'entrée auxiliaire, et cinq LED qui serviront pour indiquer le volume et le niveau de la batterie.L'ensemble s'éclaire lorsque l'utilisateur approche sa main de l'enceinte et. La fonctionnalité est intéressante, mais il faudra parfois s'y reprendre à. plusieurs fois, et la lecture s'arrêtera de temps en temps alors que vous voudrez simplement déplacer l'appareil.En dessous de l'enceinte, on trouvera un pas de vis 1/4 de pouce afin de fixer l'enceinte sur un support, la prise pour l'alimentation, une entrée auxiliaire en mini jack 3,5 millimètres, et un port USB permettant de charger un périphérique à 5W (5V/1A). Une petite découpe a été pratiquée dans le pied afin de faire passer élégamment les câbles., une autonomie confortable, mais légèrement moins élevée que les 14 heures annoncées par le constructeur. La Yoyo (S) ne dispose pas d'une application dédiée, les éventuels réglages sonores passeront donc par le lecteur qui lui sera associé.Volumineuse, l. Si les fréquences graves sont charnues et dynamiques, elles ne sont pas exagérées et l'enceinte propose un rendu très musical respectant le travail des artistes et des ingénieurs du son. Les haut-parleurs large bande diffusent des aigus cristallins sans être agressifs, y compris à fort volume, et les médiums ne sont pas en reste avec une belle présence pour ce type d'enceinte.L'utilisateur profitera d'un rendu en stéréo, même si l'espacement limité entre les haut-parleurs ne permettra pas d'obtenir une scène sonore très large., et permettra également d'y participer à plusieurs.Avec la Yoyo (S), le constructeur anglais propose une enceinte avec(attention, l'enceinte sera largement capable de restituer des basses punchy, si elles sont présentes sur le morceau, mais ne grossira pas le trait). A 149 euros ) le tarif est dans la moyenne du marché, mais les utilisateurs souhaitant une enceinte plus compacte, baroudeuse (qui résistera par exemple à une brève immersion), ou disposant d'une application dédiée devront se tourner vers les modèles concurrents.