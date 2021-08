iPhone 13, le futur best-seller d'Apple ?

iMac 1299 € L'iMac 21,5" (non Retina) a été mis à jour le 5 juin 2017 avec Thunderbolt 3 et puces Kaby-Lake. On attendait des modèles Coffee Lake (à 6 coeurs) d'ici le courant du printemps/été 2019 mais Apple n'a pas renouvelé cette version.. qui ne vaut plus vraiment le coup en 2019.

iMac M1 4K 1449 € LiMac M1 4K a été introduit en avril/mai 2021 avec l'arrivée de la puce M1 (ARM) et un tout nouveau design ! Ce modèle ne devrait pas évoluer avant une bonne année, mais des modèles de 32" sont attendus courant 2021 (puce M2 ?) si vous souhaitez plus de puissance, de connectique ou un écran plus grand.

iMac 27" 5K 2099 € L'iMac 27" (Retina) a été mis à jour en août 2020 : nouveaux CPU/GPU, Webcam 1080p et écran mat en option : il s'agit de la dernière génération sous processeur Intel ! N'hésitez pas à lire notre test pour avoir plus d'info ! Les iMac sont généralement renouvelés une fois par an. Des versions ARM sont très attendues, sans doute pour l'été 2021 !

iMac Pro 5499 € L'iMac Pro fut à sa sortie le plus puissant du marché, remplacé depuis par le nouveau Mac Pro, qui risque de lui voler la vedette. L'iMac Pro semble depuis abandonné par la Pomme... Apple a rajouté une petite option GPU Vega 64X et 256Go de RAM courant mars 2019, mais rien de bien folichon. N'hésitez pas à consulter nos tests et nos vidéos avant de vous décider !

Mac Pro 6499 € Le nouveau Mac Pro est enfin là ! Certes, sont prix est élevé, mais la cible est très claire : les ultra-pro. Vous pouvez acheter sans crainte, (presque) tout est modifiable dans le temps et les modules MPX sont proposés à part par Apple. Apple devrait proposer de nouvelles options (GPU au moins) en 2021 avec les dernières puces AMD... avant le passage ARM en 2022.

Mac Mini 799 € Le Mac mini a été mis à jour fin 2020 avec la nouvelle puce ARM d'Apple M1 ! Plus puissant, également en GPU, le changement d'architecture impose quelques restriction : moins de programmes natifs pour l'instant et plus de compatibilité Windows ! Un conseil ? Lisez bien nos tests avant de vous décider !

MacBook Pro 13" 1449 € Le MacBook Pro 13" a été mis à jour fin 2020 avec la nouvelle puce ARM d'Apple M1 ! Plus puissant, également en GPU, le changement d'architecture impose quelques restriction : moins de programmes natifs pour l'instant et plus de compatibilité Windows ! Un conseil ? Lisez bien nos tests avant de vous décider !

MacBook Pro 16" 2699 € Le MacBook Pro 15" est remplacé par un modèle 16" le 13 novembre 2019 avec de nombreuses nouveautés : grosse batterie de 100Wh, clavier totalement revu, touche ESC physique, nouveau GPU AMD (5500M) et du stockage plus généreux. Apple propose depuis juin 2020 une option GPU (5600M) très puissante (voir notre test). Attention, une MAJ est probable début/mi-2021 avec une puce ARM.

MacBook Air 1129 € Le MacBook Air a été mis à jour fin 2020 avec la nouvelle puce ARM d'Apple M1 ! Plus puissant, également en GPU, le changement d'architecture impose quelques restriction : moins de programmes natifs pour l'instant et plus de compatibilité Windows ! Un conseil ? Lisez bien nos tests avant de vous décider !

Apple TV HD 159 € L'Apple TV 2015 est sortie fin 2015 et Apple le garde au catalogue malgré l'arrivée de la version 4k. Avec en prime, une petite baisse de prix ! Si vous n'avez pas de TV 4k, cela reste une bonne affaire.