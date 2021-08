Test express des enceintes Creative T60 (Bluetooth, USB-C, mini jack) à 79€

Présentation

Design : 4

Technique : 4

Connectique : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Bluetooth, USB-C et mini jack

• Rendu satisfaisant

• Mode Clear Dialog efficace Les Moins : • Logiciel uniquement pour Windows 10

Configuration : • Un périphérique USB-C, Bluetooth, ou avec une sortie mini jack Prix : • 79,99€



Les Creative T60 nous arrivent dans une grosse boite aux couleurs de la marque contenant les deux enceintes,, et une alimentation de 36W (18V/2A) dotée d'un cordon de 150 centimètres.. Il faudra relier l'enceinte gauche à l'élément droit disposant des contrôles à l'aide d'un câble non amovible de 200 centimètres. La finition est satisfaisante avec une façade noire brillante (attention aux traces de doigts), un corps noir mat et des haut-parleurs de 2,75 pouces légèrement cuivrés., dont un potard de volume, un bouton d'alimentation qui permettra également de choisir la source (Bluetooth, auxiliaire, ou USB-C), un bouton permettant d'activer le son surround et de passer sur le micro-casque, et un bouton pour activer le mode, chacun disposant de sa propre LED.Les deux éléments disposent d'un évent bass-reflex et lun port pour relier l'enceinte de gauche, et un port pour l'alimentation.. Il sera ainsi possible de sec connecter en Bluetooth 5.0 (uniquement avec le codec SBC), en USB-C (cela fonctionne sur macOS, mais également avec les consoles PlayStation 4/5 et la Nintendo Switch), ou encore plus traditionnellement via un câble mini jack 3,5 millimètres. En USB-C sur macOS, le volume se gérera via les logiciels ou via le bouton sur l'enceinte de droite, les commandes au clavier devenant inopérantes. Le switch entre les enceintes et un casque/micro-casque/microphone peut être pratique pour certains utilisateurs (à condition de disposer de modèles en mini jack) et fonctionne parfaitement., sans que le reste du spectre n'en pâtisse. Évidemment, les haut-parleurs de 2,75 pouces ne permettent pas au kit de descendre très bas (le constructeur indique une réponse de 50 à 20 000 Hz ce qui semble un poil optimiste pour les graves) mais cela suffira largement pour la majorité des utilisateurs de ce type de kit.Si le mode surround est à éviter (selon les goûts) tant il rend le son imprécis,, par exemple pour regarder des vidéos à faible volume. A noter que les utilisateurs sous Windows 10 pourront en sus profiter du SmartComms kit avec les technologies de suppression de bruit NoiseClean et la sourdine automatique VoiceDetect pour le micro-casque., de différentes possibilités de connexion, du mode, et du pratique switch entre les enceintes et un micro -casque. Les utilisateurs disposant du même budget mais n'étant pas attirés par les fonctionnalités des T60 pourront se diriger vers les nombreuses offres disponibles sur le marché, dont les PreSonus E3.5 à 88 euros ,également disponibles avec une connexion Bluetooth à 119 euros (si le but est de faire du monitoring, les enceintes avec des haut-parleurs de 5 pouces -ou plus- seront toutefois plus intéressantes, mais afficheront un tarif plus élevé).