TV+ : "Physical", "Come From Away", "L'Histoire de Lisey", "Mr. Corman", "Her Voice"

« Physical »

« plus fière de présenter […] cette histoire sombre, déchirante et audacieuse »

« cet incroyable personnage à plusieurs facettes »

« Come From Away »

« Her Voice »

Pour son deuxième été d’existence,Une bonne nouvelle pour les fansPour l’occasion, Michelle Lee,se dit on ne peutet d’insister sur la performance de Rose Byrne incarnantainsi que l’accueil du public.Cupertino a également annoncé sur sa, lauréate d'un, sera présentée en première mondiale sur Apple TV+,Rappelons qu’elle racontePassagers et habitants vont alors discuter des événements, certains trouvant l'amour, ou un nouvel espoir et tissant des liens improbables.Le programme est-qui a dirigé la production originale- et accueillera des membres du spectacle de Broadway. Le livre, la musique et les paroles ont été écrits par Irene Sankoff et David Hein, nominés aux Tony et Grammy Awards, qui seront également producteurs exécutifs aux côtés de Jon Kamen, Dave Sirulnick et Meredith Bennett de RadicalMedia.Selon. Produite par J.J. Abrams et Sara Bareilles,et avait même été nominée pour undans la catégorieApple publie également, à commencer parpour un nouvel épisode de. Ce dernier se penche aujourd’hui sur certaines déviances, quand le fandom se transforme en une obsession malsaine (souvenez-vous de Kathy Bates dans Misery !). Ainsi, on découvrea lui aussi droit à son. Rappelons qu’il a été créé, réalisé et produit par Joseph Gordon-Levitt avec Bruce Eric Kaplan, Ravi Nandan et Inman Young.