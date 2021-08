AirTags et trottinette volée : les conseils d'un expert en cybersécurité pour s'en sortir

« Utilisez un adhésif pour camoufler l'Airtag et étouffer le bruit. Il est clair que mon voleur les cherchait. N'activez pas le mode perdu. Il alerte immédiatement le voleur qu'il est suivi. Agissez rapidement, avant que la fonction anti-harcèlement ne se déclenche. Les dommages causés à mon scooter étaient probablement en réponse aux bruits réguliers de l'Airtag. Limitez vos interactions en personne et impliquez toujours la police. N'essayez pas de récupérer vos biens volés tant que vous n'avez pas de protection »

My scooter was stolen last week. Unknown to the thief, I hid two Airtags inside it. I was able to use the Apple Find My network and UWB direction finding to recover the scooter today. Here’s how it all went down: