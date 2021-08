Un Samsung Galaxy prend feu et entraine l'évacuation d'un avion

« Après beaucoup de recherches, je peux vous dire que le téléphone a été brûlé au-delà de toute reconnaissance »

« Cependant, lors d'un entretien avec l'un de nos policiers, le passager concerné a précisé que son téléphone était un Samsung Galaxy A21. Mais nous n'avons pas pu le confirmer au vu des restes de l’appareil. »

Earlier this evening, POSFD responded to a report of a fire in the cargo hold of Alaska Airlines Flight 751. Upon arrival, the fire was contained and passengers and crew were evacuated from the aircraft. (1/2) pic.twitter.com/rY2cFgrmUH