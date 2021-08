VE : Carmack chez Tesla, Taycan 2022, ID.3 + chère, DS9 ASL et Musk critique l'AutoPilot

« Je me suis en quelque sorte porté volontaire pour les aider à corriger ce que je considère comme de très mauvaises performances de l'interface utilisateur sur l'ancien modèle S (que je conduis). Leurs ingénieurs ont partagé des données avec moi »

« Le FSD Beta 9.2 n'est en fait pas génial, mais l'équipe Autopilot / AI se mobilise pour l'améliorer le plus rapidement possible. Nous essayons d'avoir un seul système pour les autoroutes et les rues de la ville, mais cela nécessite un entrainement massif de réseaux de neurones. »

« Pure »

Par ici notre test de la Volkswagen ID.3 !

Un peu en retard sur l'électrique,. Selon nos confrères, un gros bébé électrique de 7 places (et de 5m) devrait voir le jour en... 2025. Au menu, une. Le tout serait produit en Chine, mais proposé également en Europe, comme c'est le cas de certaines berlines du groupe actuellement. Le tarif s'annonce salé, on parle de 75 000€ minimum. D'ici là, Tesla aura certainement déjà écoulé quantité de Model Y... sans parler de la concurrence (VW, Audi, Mercedes...) qui n'a pas attendu 2025 pour vendre de gros SUV électriques.. Outre de nouvelles couleurs (comme le rose ci-dessous -on aime ou pas !), la berline électrique sera livrée nativement avec Android Auto (il faut une MAJ sur les modèles actuels pour en profiter) et surtout, une-mais interdit en Europe pour le moment. Autre nouveautés, les petits packs de batterie (71.0kWh et 83.7kWh ) pourront profiter d'un meilleur préconditionnement pour le recharge, ce qui devrait réduire les temps passés sur les bornes.L'homme, passé chez Oculus/Facebook après avoir quitté ID Software, va aller faire un petit tour du côté de Tesla pour améliorer les performances des vieux véhicules, notamment. Amusant, l'homme n'a pas été embauché, mais ferait plutôt ça sur son temps libre, qui ne sont pas toujours très fluides suivant les usages, comme vous le verrez dans une de nos prochaines vidéos.(Conduite 100% autonome) disponible en version Beta pour quelques chanceux américains. Sur Twitter, il a déclaréAprès de grandes déclarations sur cette technologie censée nous priver de pilotage à trous court terme (Le Model Y devait même sortir sans volant !),, dont il est malgré tout le seul à proposer un tel niveau d'avancement au public. Après avoir mis dehors la firme israélienne MobileEye il y a quelques années, il est vrai que Tesla peine à reprendre efficacement la main -nombreux sont les possesseurs de Tesla récentes à se plaindre des soubresauts de l'Autopilot, notamment les freinages fantômes assez réguliers.Enfin,, faute de puces électroniques. Volkswagen préfère sans doute privilégier des modèles plus cossus, et plus rentables, et stoppe donc la production de la version. Du coup, il faudra débourser non pas 31 960 mais 35 460 € pour ce modèle citadin (45 kWh), qui peine quand-même à se vendre si l'on en croit les derniers chiffres.