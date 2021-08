App Store : nouvelles règles, aide de 100 millions aux "petits" développeurs

« Small Business »

« Dès le début, l'App Store a été un miracle économique ; c'est l'endroit le plus sûr et le plus fiable pour les utilisateurs afin d'obtenir des applications. [C'est] une incroyable opportunité d'affaires pour les développeurs et leur permettre d'innover, de prospérer et de croître »

« Nous tenons à remercier les développeurs qui ont travaillé avec nous pour conclure ces accords en cohérence avec les objectifs de l'App Store et au profit de tous nos utilisateurs »

Ce dernier prévoit notamment des conditions comprenant l'institution d'unet une politique deplus ouverte entre les développeurs et les clients concernant les méthodes de paiement alternatives.Pour cela, les parties en présence ont insisté sur l'importance des négociations qui devraient entraîner de multiples changements et améliorations dans l' App Store . Une modification majeure porte sur lMais: le CP de Cupertino se veut très général (sauf le titre qui pointe vers les USA) et celui des avocats de ses adversaires indiquent une restriction sur les USA. De toutes les manières, cet accord ouvre tout de même la porte à une réforme très attendue de l'App Store à laquelle Cupertino sera peut être contrainte. Les développeurs américains peuvent désormais. Mais en pratique, on voit mal comment Cupertino pourrait avoir unsur les échanges envoyés entre les uns et les autres... A court terme, ces discussions, avec une baisse de revenu conséquente pour la firme., a précisé Phil Schiller.À la demande des développeurs, Apple a accepté que ses résultats de recherche continuent d'être basés sur des, comme les téléchargements, les étoiles ou encore la pertinence du texte. Apple augmentera également son échelle de prix disponible pour les abonnements, les achats intégrés et les applications payantes. Les développeurs continueront à fixer leurs propres prix.Les développeurs pourront toujours. Et, Apple a accepté de développer le site Web App Review pour les aider à. Ces dernières années, Apple a fourni davantage d’informations sur l'App Store , en enrichissant ses guidelines, et en publiant un rapport annuel de transparence basé sur ces données. Ce dernier comportera des statistiques significatives sur l’examen des applications, dont, les données objectives concernant les requêtes et les résultats de recherche, et le nombre d'applications supprimées de l'App Store.