DoDonPachi Resurrection HD+ rejoint Asphalt 8 et Baldo sur Apple Arcade

« Manic Shooter »

« + »

« de nombreux personnages étranges »

où le joueur devra tenter de venir à bout des adversaires, mais surtout survivre au très (très) nombreux tirs s'affichant à l'écran. Le titre est issu du catalogue de Cave Co et s'échange pour ceux qui ne disposent pas d'un abonnement Apple Arcade contre 5,99 euros (qui hérite d'un) au sein d'Apple Arcade. Le jeu de Gameloft (plus arcade que simulation) publié sur l'App Store en 2013 demandera aux joueurs de prendre les commandes de motos et de bolides à 4 roues (Gameloft s'est offert les licences de constructeurs comme Ferrari, Ducati, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Mercedes, Audi, Ford, ou Chevrolet) afin de s'adonner à des courses endiablées.. Le titre qui s'inspire des grandes licences de jeux d'action/aventure japonais sera également disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox et demandera de prendre le contrôle de Baldo et de voyager. à travers un monde ouvert afin de rencontrer, de déjouer les pièges de différents donjons et de mener à bien la quête principale. Asphalt 8: Airborne+ nécessite 2,8 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS/iPadOS 13.5, une Apple TV sous tvOS 13.4 ou un Mac sous macOS 11.0 minimum. Baldo demande 3,5 Go et fonctionnera sous iOS/iPadOS 13.0, tvOS 13.0, ou macOS 11.0, et DoDonPachi Resurrection HD+ 969,6 Mo de stockage et iOS/iPadOS 13.0 minimum.