Une avalanche de nouveautés (casques, écouteurs, enceintes) chez JBL

Les écouteurs True Wireless Reflet Flow Pro ouvrent la marche avec une conceptionafin d'offrir un confort optimal, une réduction de bruit active (ANC) adaptative avec fonction, des haut-parleurs de 6,8 mm, 6 microphones, une certification IP68, du Bluetooth 5.0, une autonomie de 8 heures avec ANC (10 sans) et deux recharges supplémentaires via le boitier compatible avec la charge sans fil.Les écouteurs True Wireless Tune 230NC embarquent également la réduction des bruit active (ANC), des haut-parleurs de 5,8 mm, une certification IPX4, du Bluetooth 5.2, 4 microphones, et offrent 8 heures d'autonomie avec ANC (10 sans) et 24 heures supplémentaires via l'étui de charge.De leur côté, les Tune 130NC proposent un formatet profitent de la réduction active (ANC), de haut-parleurs de 10 mm, de 4 microphones, du Bluetooth 5.2, d'une certification IPX4, de 8 heures d'autonomie avec ANC (10 sans) et de 24 heures supplémentaires via le boitier de charge.Le micro-casque Quantum 350 fait son entrée dans l'arène des casques pour joueurs, avec une connexion sans fil (via un dongle USB compatible PC, Mac, PlayStation 4/5, Nintendo Switch), des haut-parleurs de 40 mm, un microphone détachable, une autonomie de 22 heures, et une recharge rapide via le port USB-C.Le constructeur met également à jour sa gamme PartyBox avec les modèles 710 et 110, avec des entrées pour guitare et microphone (en sus du Bluetooth et de l'USB), une certificaciton IPX4, des jeux de lumière dynamiques synchronisés au rythme de la musique, et la possibilité d'appairer deux unités pour obtenir un système stéréo.