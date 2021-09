Insolite : Apple envoie 50 boites de cookies Ted Lasso à Ryan Reynolds et Rob McElhenney

A man of his word, thanks @TedLasso!



Better late than never, 50 boxes of forgiveness are gratefully accepted 🍪



P.s, tell Colin, mae'r ddraig Gymreig yn gryf ynddo! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



🔴⚪️ #WxmAFC x #Believe pic.twitter.com/528NgSHeEL — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) September 2, 2021

Big isn’t bad, and working out where to put them all is a challenge we’re willing to face.



You’re a good man, coach @TedLasso 🥰



🔴⚪️ #WxmAFC x #Believe https://t.co/AjuVJEsA8t pic.twitter.com/VhJTc2kcLy — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) September 2, 2021

Le 13 août dernier ,en référence au dernier épisode de Ted Lasso sur les réseaux sociaux. Les deux fans réclamaient au passage les gâteaux du célèbre entraineur (deux grosses boites svp :-)).S'en sont suivis plusieurs échanges assez rigolos -et très médiatiques- entre le club, les joueurs, les acteurs et le compte officiel de Ted Lasso !Rappelons que dans la série,. Laa elle-même fait le buzz cet été sur les réseau sociaux. La deuxième saison de Ted Lasso est actuellement diffusée en streaming sur Apple TV+. Six épisodes ont été diffusés jusqu'à présent, avec un nouvel à venir chaque vendredi.