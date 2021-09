VE : Megane E-Tech sous Android, Smart SUV, Cybertruck, et XC40 moins cher

• Moteurs de 130 ou 218CV

• 0 à 100 km/h en 7,4

• 250 à 300Nm de couple

• Batterie de 40 ou 60kWh

• Autonomie annoncée de 300 et 450Km WLTP

• Recharge à 130kW (DC) et 22kW (AC)

« iPad vertical »

Par ici notre test du Volvo XC40 électrique !

Par ici notre test de la Polestar 2 !

Le design a été totalement revu,à tous les étages (y compris à l'intérieur façon Mercedes), et un coffre (à double fond) de 450L. La batterie sera fournie par LG et thermo-réguliée par un liquide.Sans plus attendre,, on aurait aimé 8-10kWh de plus sur le haut de gamme et au moins 50kWh sur l'entrée de gamme, qui risque de ne pas dépasser les 150kW sur autoroute, et sans doute autour de 250km pour son aînée -en 2022, ça fera un peu juste. On saluera quand-même la charge à 22kW sur les bornes en courant alternatif, ce qui permet de charger la batterie très rapidement.La grosse nouveauté vient évidemment du système embarqué,. Renault conserve son, une tablette d'une douzaine de pouces assez proche de ce qu'on a pu voir sur la Polestar : un accès aux. Le tout semble assez réactif et il y aura évidemment un accès au Play Store -sous contrôle du constructeur. Certains menus, comme les aides à la conduite, ont été très travaillés, on a vraiment hâte de découvrir tout cela en live !En matière de connectivité, on notera laà la demande, d'un affichage personnalisable, et Renault promet égalmeent un bon planificateur d'itinéraire -même si le constructeur n'est toujours pas membre de Ionity, et proposera donc des tarifs assez élevés.à un tarif encore non dévoilé, mais sans doute proche de l'ID.3, sa concurrente directe., devrait relancer une smart un peu plus intéressante l'an prochain, donc voici quelques images issues du concept : un look totalement revu, très rondouillard, un gabarit de petit SUV urbain (comme le Mini Countryman) et un intérieur très luxueux. On notera la présence-on parle de batteries comparables à celle d'une Model 3 ! Il se pourrait même que Google Automotive soit proposé par défaut, comme sur les modèles Volvo/Polestar de la même maison.Petit tour chez Tesla, dont le Cybertruck devrait sortir des usines fin 2022 en petite quantité, et plutôt 2023 pour la production standard. Le gros 4x4 électrique de la marque pourrait . Il se murmure aussi que le système serait celui des dernières Model S et X de la marque, avec un écran géant et une interface totalement revue -que l'on espère aussi voir arriver sur les 3/Y.Enfin,, hors bonus écologique ! Pour le prix, fini le 4x4, un seul moteur de 231CV, une batterie de seulement 69 kWh (contre 78 kWh) mais offrant moins de poids et donc, une autonomie comparable (400 km WLTP, comptez un peu moins de 300 sur autoroute). Dommage de ne pas pouvoir bénéficier du bonus écologique maximal en France, mais l'aide est actuellement de 2000€ pour ce tarif, hors primes locales.