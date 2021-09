Apple déploie une nouvelle version test de Plans en Italie (bientôt en France ?)

« Plans est la meilleure façon d'explorer et de naviguer dans le monde, tout en protégeant sa vie privée. Et nous sommes ravis d'apporter cette expérience à un plus grand nombre d'utilisateurs avec le déploiement d'aujourd'hui. Nous avons refait les cartes à partir de zéro, avec une meilleure navigation, des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux et des fonctionnalités remarquables que seul Apple peut fournir, y compris "Look Around", "Siri Natural Language Guidance", et plus encore. Maintenant, il est plus facile que jamais pour les utilisateurs en Italie de trouver les endroits qu'ils aiment et d'arriver là où ils vont encore plus rapidement et plus facilement »

Après les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne, Apple a récemment commencé à tester uney compris à Saint-Marin, dans la Principauté d’Andorre et dans la Cité du Vatican.Aujourd’hui, ceux qui ont l’occasion de se trouver en Italie pourront découvrir une nouvelle mise à jour, qui apporte une série de, dont. Cette update ajoute également une couverture routière plus détaillée et une navigation plus rapide et plus précise incluant également les transports publics ou les zones péri-urbaines.Côté marketing, c’est, en tant que, d’assurer la promotion Lors de la WWDC,Pour le moment, les utilisateurs italiens et australiens seront les prochains servis, pour l'instant via la bêta d'iOS 15. Le planning semble bien tenir la route et devrait arriver d'ici la fin de l'année.