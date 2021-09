Keynote : iPhone 13 Pro/Pro Max : A15, ProMotion 120 Hz, capacités photo améliorées

« Photographic Styles »

L'iPhone 13 Pro reprend la design des versions précédentes mais propose un châssis plus résistant, une système Face ID 20% plus compact, une nouvelle couleur Bleu clair, ainsi que l'A15 Bionic avec un cœur GPU de plus que sur les iPhone 13 (5 cœur en tout). Grande nouveauté, la dalle OLED Super Retina XDR offre une luminosité de 1 000 nits (1 200 en pic), et surtoutApple met bien entendu l'accent sur les améliorations des capacités photo, avec. Autres nouveautés, le mode nuit est disponible sur l'ensemble des objectifs, et l'ultra grand angle pourra être utilisé pour de la macro (un point faible des générations précédentes). Côté logiciel, le modepermettra de créer des filtres automatiques personnalisables.En vidéo,et de la possibilité de filmer en ProRes (via une mise à jour qui sera déployée ultérieurement).Apple promet une augmentation de l'autonomie d'une heure et trente minutes pour l'iPhone 13 Pro, et deux heures et trente minutes pour l'iPhone 13 Pro Max, embarquant la plus grosse batterie jamais produite pour un smartphone à Cupertino. Les iPhone 13 Pro et Pro Max sont dotés de 128 Go de stockage de base, avec la possibilité de monter à 1 To pour la première fois en option.