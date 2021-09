Un dissipateur thermique pour SSD, compatible avec la PS5, à 19€ chez Be Quiet!

Sony conseille vivement d'opter pour un SSD rapide (5 500 Mo/s), comme par exemple les Samsung 980 Pro , le Crucial P5 Plus ou le Western Digital SN850 , doté d'un refroidissement étudié. Si vous avez jeté votre dévolu sur une version dépourvue de radiateur, ou équipée d'un modèle trop volumineux pour la PlayStation 5,Pour rappel,, comme l'audio 3D via les haut-parleurs intégrés des TV et l'analyse de la pièce d'écoute grâce au microphone de la manette DualSense, la possibilité de consulter et d'écrire des messages depuis le Centre de contrôle, une amélioration de la section Amis de la Game Base, la séparation des versions PS4 et PS5 de certains titres, la recherche de trophées et la possibilité de choisir entre 720p et 1080p pour le service PlayStation Now, et le streaming de jeux PS Remote Play (PS4 et PS5) vers les appareils iOS et Android via la 4G et une mise à jour de l'App dédiée. Dès le 23 septembre, les joueurs pourront également partager leurs parties sur iOS et Android.