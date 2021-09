iPhone 13 ou iPhone 13 Pro : lequel choisir ? (points communs et différences !)

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Mardi soir,, avec des fonctionnalités inédites pour l’iPhone 13 Pro Max . Mais pour beaucoup d’entre vous et comme l’année dernière, la question risque de porter sur lesEn effet,, une définition de 2 532 x 1 170 pixels et une résolution 460 ppp (5,4 pouces 2340x 1080 pixels, 476 ppp pour l' iPhone 13 mini ; 6,7 pouces 2778 x 1084 pixels, 458 ppp pour l' iPhone 13 Pro Max ).En revanche, seul le 13 Pro bénéficie de la technologieavec un taux de rafraichissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz. Autre différence pour le 13 Pro , la luminosité maximale est de 1 000 nits (contre 800 nits pour le 13).Les deux iPhone embarquent unemais la partie GPU de l’iPhone 13 Pro est dotée de 5 cœurs (contre 4 cœurs pour le 13). Les deux ont le même. Le nouveauest également disponible sur les deux modèles.Côté capteurs photos,, un Grand‑angle (ouverture ƒ/1,6) et d’un Ultra grand-angle (ouverture ƒ/2,4), mais pas de Téléobjectif.: Téléobjectif : ouverture ƒ/2,8 (avec un zoom optique 3x), Grand-angle : ouverture ƒ/1,5 et Ultra grand‑angle : ouverture ƒ/1,8 pour le 13 Pro.Autres nouveautés,(stabilisation optique pour le Téléobjectif de l' l'iPhone 13 Pro ). Leest disponible sur l'ensemble des objectifs.L'Ultra grand-angle pourra être utilisé pour faire un-en photo comme en vidéo- mais il faudra respecter une distance de deux centimètres pour faire la mise au point, un point faible des générations précédente.L'iPhone 13 et 13 Pro proposent du modequi permet de créerappliqués à différentes parties de la photos (par exemple pour modifier le fond mais préserver la teinte de la peau)., du LiDAR pour les portraits en mode Nuit, une mise au point automatique plus rapide en conditions de faible éclairage et de meilleures performances en réalité augmentée.Pour les vidéos,ainsi que des vidéos 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s, HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s ou bien HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s.En revanche,, qui devrait être disponible prochainement (au cours de l’automne) et permettra d’enregistrer des vidéos jusqu’à 4K à 30 i/s (1080p à 30 i/s pour 128 Go de stockage). À noter que le ProRes sera également disponible sur la caméra avant.La batterie diffère quelque peu . A priori,(soit 15% de mieux que les 10,78 Wh de l'iPhone 12), l'iPhone 13 Pro une batterie de 11,97 Wh (+11%, l'iPhone 12 et 12 Pro partageant la même batterie l'année dernière).Le, du streaming vidéo jusqu’à 15 heures et de la lecture audio jusqu’à 75 heures (17, 13 et 55 heures pour l'iPhone 13 mini). Alors que le 13 Pro proposerait, jusqu’à 20 heures de streaming vidéo et jusqu’à 75 heures de lecture audio (28, 25,95 heures pour l'iPhone 13 Pro Max).Niveau look,assez péchues (rose, bleu, minuit, lumière stellaire et RED), contre quatre robes plus sages pour le Pro (bleu alpin, argent, or, graphite). Le 13 dispose d’un. La différence s’en ressentira au niveau de la résistance et des marques de doigts, mais également au niveau du poids :Enfin,de stockage (en plus des 128, 256 et 512 Go). La dernière différence se situe au niveau du prix, l’iPhone 13 étant disponible à partir de 909 euros , alors que le 13 Pro affiche tout de même 250 euros de plus à partir de 1159 euros . Et