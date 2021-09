Apple ouvre les commandes pour les iPhone 13/mini/Pro/Pro Max chez les revendeurs

« 50% plus rapide que la concurrence »

« Cinematique »

« Styles Photographiques »

« Photographic Styles »

« Cinematic »

Par ici le débriefe de la keynote !

Pou rappel,, avec 15 milliards de transistors (16 coeurs pour le Neural Engine soit 1500 milliards d'ops par seconde), un CPU 6 coeurs avec 2 à haute performances soit. Du côté du GPU et de ces 4 cœurs, on serait jusqu'à 30 % plus rapides que les principaux concurrents. Apple propose un nouveau moteur neuronal à 16 cœurs, 15,8 milliards d'opérations par seconde. La dalle OLED affiche 1 200 nits en pic et est 28% plus lumineuse (jusqu'à 800 nits).Quant aux capteurs photos/vidéos, on trouve un grand angle avec 47% de lumière en plus (ouvrant à ƒ1,6) et un nouvel ultra grand angle, un peu plus lumineux (ƒ2.4) avec stabilisation par déplacement de capteur, ainsi que les nouveaux modesetLes iPhone 13 Pro et 13 Pro Max embarquant la même puce A15 avec un cœur graphique supplémentaire. La dalle OLED Super Retina XDR offre une luminosité de 1 000 nits (1 200 en pic), et surtoutLes smartphones disposent d'. Autres nouveautés, la stabilisation optique avec déplacement du capteur est disponible sur les grand-angle des deux modèles, le mode nuit est disponible sur l'ensemble des objectifs, et l'ultra grand angle pourra être utilisé pour de la macro en photo comme en vidéo. Côté logiciel, le modepermettra de créer des filtres automatiques personnalisables appliqués à différentes parties du cliché (par exemple pour préserver la teinte de la peau).En vidéo,et de la possibilité de filmer en ProRes (via une mise à jour qui sera déployée ultérieurement). Apple promet une augmentation de l'autonomie d'une heure et trente minutes pour l'iPhone 13 Pro, et deux heures et trente minutes pour l'iPhone 13 Pro Max, embarquant la plus grosse batterie jamais produite pour un smartphone à Cupertino.