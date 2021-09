Ardoise : une application gratuite de modélisation 3D par le dessin sur iPad (vidéo)

« haut »

« Concrètement, on dessine d'abord le contour de la forme en pixels noirs, puis on modifie le niveau de gris des pixels. Il est possible d'éditer chaque côté (recto et verso) de la forme, et d'ajuster leur profondeur minimale (celle des pixels noirs) et maximale (celle des pixels blancs) »

Comme nous l'explique Faustine,. Cette image est en nuances de gris, et chacun de ses pixels correspond à un sommet du modèle 3D : plus le pixel est clair, plus il est. Il est aussi possible de créer plusieurs formes indépendantes les unes des autres, et d'exporter les modèles 3D aux formats en OBJ et en STL. L'application a été pensée pour fonctionner avec l'Apple Pencil, mais il sera également envisageable de dessiner avec les doigts.Le programme nécessite 5 Mo d'espace de stockage libre sur un iPad sous iPadOS 14.5 minimum. L'ensemble des fonctionnalités sont disponibles dans la version gratuite, et la développeuse propose des dons sous forme d'achats-intégrés s'échelonnant de 0,99 à 17,99 euros.