Revue de presse iPhone 13/Pro : petites améliorations, grandes conséquences ?

Pour rappel,, un CPU 6 coeurs avec 2 à haute performances soit. Du côté du GPU et de ces 4 cœurs, on serait jusqu'à 30 % plus rapides que les principaux concurrents. La dalle OLED affiche 1 200 nits en pic et est 28% plus lumineuse (jusqu'à 800 nits). Quant aux capteurs photos/vidéos, on trouve un grand angle avec 47% de lumière en plus (ouvrant à ƒ1,6) et un nouvel ultra grand angle, un peu plus lumineux (ƒ2.4) avec stabilisation par déplacement de capteur, ainsi que les nouveaux modesetLes iPhone 13 Pro et 13 Pro Max embarquant la même puce A15 avec un cœur graphique supplémentaire. La dalle OLED Super Retina XDR offre une luminosité de 1 000 nits (1 200 en pic), et surtoutLes smartphones disposent d'. Autres nouveautés, la stabilisation optique avec déplacement du capteur est disponible sur ls grand-angle des deux modèles, le mode nuit est disponible sur l'ensemble des objectifs, et l'ultra grand angle pourra être utilisé pour de la macro en photo comme en vidéo. En vidéo,et de la possibilité de filmer en ProRes (via une mise à jour qui sera déployée ultérieurement). Apple promet une augmentation de l'autonomie d'une heure et trente minutes pour l'iPhone 13 Pro, et deux heures et trente minutes pour l'iPhone 13 Pro Max, embarquant la plus grosse batterie jamais produite pour un smartphone à Cupertino.Premier point partagé par l'ensemble des journalistes, Apple n'a pas menti, et toute la gamme d'iPhone profite désormais d'une meilleure autonomie,. Cette autonomie est due au couple A15, apportant une meilleure efficacité énergétique, et aux capacités des batteries revues à la hausse. Dieter Bohn de The Verge souligne cettesur le papier, qui se retrouve en usage réel.L'homme ajoutant qu'avec une utilisation plus légère,L'iPhone 13 mini conserve une autonomie moindre par rapport aux modèles plus imposants, mais cette année, il semble possible d'avoir un usage normal et de tenir la journée. Les chiffres d'autonomie d'Apple sont obtenus dans des conditions particulières, maisLa puissance de la puce est également à l'honneur, et bien qu'elle soit mise à profit pour quelques fonctionnalités réservées aux iPhone 13/Pro, c, permettant d'installer sereinement les futures itérations d'iOS.Les performances en photo et vidéo ont été mise en avant par nos confrères,. Joanna Stern du Wall Street Journal précise que selon elle,Les détails sont, pour Dieter Bohn., mais quepour un résultat optimal.(macro, Mode Cinématique, stabilisation par déplacement du capteur sur les grand angle de toute la gamme), relevant également les possibilités offertes par lefonctionnant automatiquement (lorsque le sujet tourne son regard), ou bien manuellement après la prise de vue.Comme nous le relevions lors de notre vidéo récapitulative de la keynote,, comme Samsung, et de choisir ce mode par défaut pour l'ensemble des clichés, selon The Verge. Les performances en macro sont également satisfaisantes, et offrentparfois dotés d'un objectif dédié.La dalle ProMotion et son taux de rafraîchissement à 120 Hz était attendue sur la gamme d'Apple, et reste l'apanage des iPhone 13 Pro et Pro Max., avecen fonction de l'usage, sans que l'utilisateur ne note d'accélérations ou ralentissements intempestifs.Du point de vue des doléances, on trouve une encoche certes réduite cette année mais toujours présente, le choix d'un connecteur Lightning en lieu et place de l'USB-C, un design quasi inchangé (à part les optiques) ou encore sur l'absence de Touch ID. Source 1 // 2