Akai propose la nouvelle surface de contrôle MPC Studio à 295€

, sans avoir recours aux interfaces autonomes de la marque aux tarifs nettement plus élevés. La MPC Studio embarque 16 pads avec contrôle de la pression, de la vélocité et de l'aftertouch, ainsi qu'une bande tactile, et un écran LCD couleur.Pour rappel,(pour Station de Travail Audio Numérique , ou DAW pour Digital Audio Workstation) conçue pour permettre aux débutants de se lancer dans la composition sans dépenser un centime en matériel (autre que l'ordinateur) ou en logiciels. MPC Beats donne accès à 80 effets, 2 Go de samples, 16 pads virtuels et un piano roll qui pourront se déclencher avec un contrôleur physique, deux pistes audio/huit pistes MIDI, et trois instruments virtuels (Bassline, Tubesynth et Electric).Le logiciel est compatible avec de nombreux contrôleurs MIDI (pas uniquement ceux d'Akai), ainsi qu'avec les plugins VST et Audio Units tiers. MPC Beats pourra être utilisé en tant que logiciel autonome, ou appelé au sein d'une STAN sous forme d'un plugin. Une fois enregistré sur le site d'Akai, le constructeur enverra un mail à l'utilisateur contenant les liens vers le logiciel (1,2 Go), le Producer Kits (2,2 Go), les demos/templates (1,71 Go), et les instruments (1,32 Go).