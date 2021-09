Apple aurait vendu 2 milliards d'iPhone (en quatorze ans)

Cliquer pour zoomer !

Combien d'iPhone avez-vous acheté ? 1

entre 2 et 4

entre 5 et 9

plus de 10

Aucun !

je préfère le poney ;-) 201 votes

Mais Horace Dediu d' Asymco s'est livré à un petit exercice fastidieux sur le passé de ce produit désormais mythique. En effet, quatorze ans après le lancement du premier modèle par Steve Jobs, il se serait venduPeut-être parce qu'elle a cessé de détailler les ventes d'iPhone depuis quelques années, qu'il y a une certaine banalisation passé le deuxième milliard, ou encore une certaine décence à ne pas l'afficher en période de pandémie...Si le premier iPhone était vendu 400 dollars (à resituer dans le contexte économique bien évidemment), il existe une fourchette de prix et un catalogue des plus importants aujourd'hui. On dénombre huit modèles en tout sur l'Apple Store, sans compter ceux qu'on peut trouver chez les revendeurs.En effet, coexistent aujourd'hui la(à partir de 689 euros en six coloris et 64, 128 ou 256 Go) et l'(à partir de 809 euros, lui aussi en six coloris et 64, 128 et 256 Go). A leurs côtés, d'autres anciens modèles figurent toujours sur les rayons :à partir de 589 euros (en 64 ou 128 go), mais aussià partir de 489 euros (en 64 ou 128 Go, le 256 go ayant discrètement tiré sa révérence).