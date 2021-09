Revue de presse iPad mini 6 : une grande évolution pour le plus petit des iPad

« l'iPad mini 6 est un iPad Air 4 modèle réduit »

« je vais aller droit au but : j'attends ce genre de rafraîchissement de l'iPad mini depuis des années, et l'appareil est absolument à la hauteur sur tous les fronts. Le nouvel iPad mini réalise mon rêve de longue date d'un appareil de type iPad Pro/Air dans un format réduit, offrant une expérience hautement portable qui ne ressemble à rien d'autre dans la gamme Apple. »

« je dirais qu'il est en fait plus facile à utiliser ici que sur l'iPad Air, étant donné que votre main s'adapte beaucoup plus facilement au bord. »

« la tablette parfaite »

« Pourrais-je, à la rigueur, écrire un article sur cet iPad ? Bien sûr, je l'ai fait sur un iPhone aussi. Est-ce une bonne expérience que j'ai envie de répéter ? Non, ce n'est pas le cas. Ai-je écrit la majeure partie de cette critique sur le mini comme je le fais habituellement lors de la critique d'un iPad ? Non, c'est une expérience horrible. Et j'ai d'autant plus apprécié le mini pour ça »

« Center Stage fait de l'iPad Mini un outil parfait pour les appels vidéo et la capture de contenu. Lors d'un appel FaceTime ou vidéo, votre visage sera maintenu dans le cadre et un peu agrandi. Si vous vous levez pour vous déplacer ou prendre un verre, la fonctionnalité vous maintiendra dans le cadre. »

« l'iPad mini m'a pratiquement supplié de le transformer en un petit ordinateur portable »

« J'ai réussi à en tirer environ cinq heures, donc presque une journée de travail complète. Apple revendique jusqu'à 10 heures de navigation sur le Web ou de visionnage de vidéos sur le modèle Wi-Fi et neuf sur la variante 5G. Mais lorsque j'ai lancé Netflix (avec iMessage, Telegram, l'application Notes et Google Calendar en arrière-plan), elle a atteint 1% assez rapidement. À moins d'avoir un usage léger, ne vous attendez pas à ce que l'iPad mini tienne la journée. »

Pour rappel,. Le bouton TouchID, comme sur le dernier iPad Air, se trouve le bouton de démarrage sur la tranche supérieure, ainsi que les bouton de volume, et la tablette propose enfin un port USB-C. Du côté des performances, Apple annonce un saut de 40% pour le CPU et 80% du côté du GPU grâce à la puce A15 Bionic (dotée ici de 5 cœurs GPU, comme sur les iPhone 13 Pro ). Le Neural Engine serait jusqu'à 2 fois plus rapide, permettant d'offrir des expériences de niveau supérieur comme la traduction en temps réel. La caméra arrière a un capteur 12MP, ouvrant à f/1.8, appuyé par un flash True Tone. La caméra frontale propose un capteur 12MP ultra grand angle avec Center Stage.et la 5G sur les modèles cellulaires avec des vitesses de téléchargement jusqu'à 3,5 Gbit/s. Enfin, un nouveau système de haut-parleurs est proposé avec de la stéréo en mode paysage.. Le nouveau venu embarque même une puce A15 plus récente que l'A14 de son aîné, la 5G, et la fonction cadre centré, mais pour le reste, on retrouve le capteur Touch ID sur le bouton d'alimentation, un écran laminé Liquid Retina avec une dalle IPS (en 2 266x1488 pixels) et une luminosité atteignant 500 nits, ainsi que le Wi-Fi 6, l'USB-C, et le design repris des versions Pro.Pour Marques Brownlee de la chaîne YouTube MKBHD . Pour Federico Viticci de MacStories Pour Matthew Panzarino de TechCrunch , le bouton Touch ID est encore plus simple d'utilisation sur ce petit format,Dave Lee de la chaîne Dave2D , le bouton augmentant le volume sera donc différent lorsque l'on tient la tablette en mode paysage dans un sens ou dans l'autre., ajoutant cependant plus loinNicole Nguyễn du Wall Street Journal apprécie l'USB-C, note une autonomie moyenne, mais indique queDu côté des doléances,