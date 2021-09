iOS-iPadOS 15 : les nouveautés de Notes (notes partagées, note rapide, notification...)

« Dossiers intelligents personnalisés »

L'option « Nouvelle note » permet d'empiler les Notes Rapides, qui seront accessibles via un système d'onglet.

iOS 14 (à gauche) versus iOS 15 (à droite)

Notes prévoit également la possibilité d'introduire des lignes et des grilles.

Au niveau de la prise de notes, l'application développe un système de balises. Pour cela, il est possible soit de créer une balise en début ou n'importe où dans une note (avec un espace derrière). Cette dernière s'affichera alors en jaune et permettra d'accéder à un navigateur en touchant n'importe quelle balise ou en allant dans la barre de recherche. Les dossiers intelligents personnalisés permettront alors de recueillir automatiquement les notes en un seul endroit en fonction des balises.

En effet, sur l'iPhone et l'iPad, on peut accéder à l'Affichage de l'activité. En posant le doigt sur une note et en glissant vers la droite, on fait apparaitre une vue. Dans cette dernière, on voit tous les ajouts apportés à une note partagée, avec des couleurs différentes pour chaque personne ainsi que l'heure de la dernière modification.

Dans les paramètres de la note (le petit bonhomme en haut à droite), on peut voir les mises à jour depuis la dernière fois que vous avez consulté la note, ou encore les surlignages sur la note et enfin les détails de la note partagée (identité des personnes, niveaux d'accès, alertes, options de partage, arrêt du partage). Toujours dans le cadre du partage, il est possible de taper le signe @ suivi du nom d'un collaborateur n'importe où dans le texte pour le mentionner.

Il s'agit de récupérer un lien et d'écrire quelques mots, depuis n'importe quelle app -par exemple en pleine navigation sur Safari. Après un appui sur l'écran, on relâche le doigt ce qui fait apparaître un sous menu qui permet de créer une Note Rapide. Le lien de la page apparaît alors directement pour ajouter quelques lignes, avant de revenir sur la page consultée. La Note Rapide possède un menu restreint, avec quatre fonctions : Done, Nouvelle note, Partager et Enregistrer dans Notes (pour les compléter ultérieurement). Avec deux doigts, il est même possible de les déplacer ou de les redimensionner. Il est possible de retrouver la note rapide créée sur Mac et iPad avec iOS 15.

Apple a également amélioré les options d'impression. En effet, les options étaient plutôt limitées par défaut, avec simplement le choix de l'imprimante, le nombre de copies et le choix des pages (avec un visuel du document). Désormais, figurent le nombre de copies (avec un sous menu déroulant), mais également le format du papier (A3, A4, B5...) et d'autres options. En fonction des modèles d'imprimantes utilisés, les paramètres peuvent être différents. Comme ici, la possibilité de switcher entre couleur et noir et blanc, recto verso, le format du papier ou la qualité.