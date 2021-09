La hausse de l'autonomie des iPhone 13 démontrée en vidéo

« California Streaming »

• iPhone SE (2020): 3 heures et 38 minutes

• iPhone 11: 4 heures et 20 minutes

• iPhone 12: 5 heures et 54 minutes

• iPhone 13 mini: 6 heures et 26 minutes

• iPhone 13: 7 heures et 45 minutes

• iPhone 13 Pro: 8 heures et 17 minutes

• iPhone 13 Pro Max: 9 heures et 52 minutes

Le YouTubeur Arun Maini de la chaîne Mrwhosetheboss renouvelle cette année sont désormais célèbre test d'autonomie avec. Le test consiste à lancer diverses applications simultanément sur l'ensemble des appareils jusqu'à épuisement des batteries. Voici les résultats obtenus par Arun Maini cette année.Si l'ensemble de la gamme progresse,tout en offrant un format nettement plus compact (cela devrait réjouir les amateurs de smartphone compact), que l'iPhone 13 Pro tient légèrement plus longtemps que l'iPhone 13 (ce n'était pas le cas l'année dernière dans le test de la même chaîne),Pour rappel,(soit une augmentation de 9% par rapport à la génération précédente), les iPhone 13 une batterie de 12,41Wh/3 227 mAh (+15%), les iPhone 13 Pro une batterie de 11,97Wh/3 095 mAh (+11%), et l'iPhone 13 Pro Max une batterie de 16,75Wh/4 352 mAh (+18%). Ces capacités de batterie revues à la hausse couplées aux améliorations apportées à la gestion de l'énergie au sein de l'A15 permettent ainsi aux iPhone 13 d'offrir une autonomie plus confortable que la génération précédente.