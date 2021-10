Test express du SSD USB-C 3.2 Gen2 Mobile SSD Secure de LaCie (1 050 Mo/s)

Présentation

Le LaCie Mobile SSD Secure à côté du déjà compact Samsung T5

Débits

Conclusion

Design : 4

Technique : 4

Logiciel : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Compact

• Débits satisfaisants

• Chiffrement matériel Les Moins : • Câble un peu court Configuration : • Un appareil avec un port USB Prix : • A partir de 149€ 4/5



Le LaCie Mobile SSD Secure est livré dans une petite boîte aux couleurs de la marque (blanc et bleu), contenant outre le SSD lui-même,, ainsi que les codes nécessaires pour mettre en place le chiffrement matériel et le mot de passe.Le boitier (un châssis en aluminium couleur gris sidéral avec un capot en plastique à chaque extrémité) est compact, 80x50x10,6 millimètres, pour 46 grammes sur notre balance., une résistance aux chutes d'une hauteur de 2 mètres, et un chiffrement matériel. Les puces de mémoire flash sont soudées sur le PCB (avec un contrôleur Phison), il ne sera donc pas possible de remplacer le SSD s'il venait à tomber en panne, comme on pourrait le faire sur les modèles moins compacts équipés d'un port M.2 interne.Afin de mettre en place le chiffrement matériel et protéger le disque par un mot de passe,(le même programme que pour les disques Seagate), puis renseigner le code SID fourni dans la boîte, avant de choisir un mot de passe. Il sera possible de réinitialiser ce mot de passe via le code PSID fourni, ou en passant par la création d'une clé de réinitialisation sur le portail du constructeur. LaCie Toolkit permet également de mettre en place l'option multi-utilisateur.Sur un Mac mini M1 . Ces débits sont tout à fait satisfaisants pour de nombreux usages, et il serait certainement possible de faire un peu mieux sur un Mac Intel (les Mac M1 ne disposent pas d'un contrôleur USB aussi performant que les machines Intel).. Si vous n'avez pas l'utilité du chiffrement matériel, la firme propose le Portable SSD dénué de cette fonctionnalité pour quelques euros de moins. Si toutefois vous comptez installer un système sur un SSD externe, il pourrait être plus intéressant d'opter pour un modèle en Thunderbolt, macOS ne gérant toujours pas la commande TRIM en USB. Le Mobile SSD Secure sera proposé dans les jours à venir en 500 Go, 1 et 2 To à 149,99/249,99 et 409,99 euros.