Test express du H3 Hybrid : un casque gaming mini jack/USB/Bluetooth à 179€ chez EPOS

Présentation

« effet nubuck »

« Préférences Système »

« Gaming Suite EPOS »

Performances audio

Conclusion

Design : 4

Technique : 5

Autonomie : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Bluetooth/mini jack/USB

• Rendu satisfaisant

• Autonomie

• Tarif Les Moins : • Pas de Bluetooth multipoint

• Impossible de le poser à plat

• Logiciel uniquement sur Windows Configuration : • Un périphérique mini jack/Bluetooth/USB Prix : • 179€ 4/5



Le nouveau venu de la gamme EPOS nous arrive dans une boîte contenant, outre le casque lui-même, un câble mini jack 2,5 millimètres (pour l'entrée sur le casque) vers mini jack 3,5 millimètres de 2 mètres, un câble USB-C vers USB-A de 2 mètres, ainsi qu'Le H3 Hybrid reprend le design du modèle H3 (actuellement disponible à 99,95 euros au lieu de 119€) et, ce qui permettra de converser via un appareil en Bluetooth tout en profitant du son d'un autre périphérique connecté en filaire (USB ou mini jack).Le volume principal du casque se gère grâce à une molette crantée située sur l'oreillette droite. Le réglage est précis et sa manipulation agréable., avec des oreillettes confortables (finitionpour la partie en contact avec les oreilles), un arceau rembourré recouvert d'un tissu maillé, et des réglages crantés (et gradués sur la partie en métal) afin d'ajuster le casque en fonction de la morphologie de l'utilisateur. Le poids est bien réparti, et le casque reste confortable sur la durée avec 299 grammes sur notre balance. Attention, les articulations des oreillettes ne sont pas assez amples pour poser le casque à plat.(qu'il suffira de remonter pour couper toute communication) afin de prendre les appels en déplacement. Evidemment, le rendu est nettement moins bon avec le microphone intégré, et les utilisateurs à la recherche de la meilleure qualité pour leurs interlocuteurs devront préférer le microphone perche.(pas de Bluetooth multipoint permettant d'appairer simultanément deux périphériques, comme un smartphone et un ordinateur), mais également à prendre ou rejeter un appel, y compris en pleine partie. La charge se fait par le port USB-C en 1h30, et l'autonomie n'est donc pas un problème avec ce type de connexion (le casque s'allume automatiquement en USB, et il faudra passer par le bouton d'alimentation en mini-jack ou en Bluetooth).nous avons obtenu quasiment 39 heures en Bluetooth pour l'audio, 22 heures via le mini-jack, et 18 heures via la double connectivité jack/Bluetooth (le constructeur annonce 37/24 et 19 heures). Grâce à ses multiples options de connexion, le H3 Hybrid est compatible Mac, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5, Nintendo Switch et avec l'ensemble des périphériques Bluetooth.Branché en USB-C,. Les utilisateurs de PC sous Windows 10 pourront de plus profiter de la, un ensemble d'outils permettant de personnaliser certains réglages, comme l'égaliseur ou des préréglages pour le microphone, et d'opter pour un rendu surround 7.1 en sus de la stéréo., sans exagération sur une partie du spectre. Le H3 Hybrid offre un rendu sonore plein, défini, et assez linéaire, sans accentuation dans les graves. Le casque permettra donc de jouer, de communiquer et d'écouter de la musique avec un seul périphérique.Le microphone perche doté d'une fixation magnétique (il se retire très facilement, mais ne tombe pas au moindre mouvement), est un modèle du genre, permettant d'offrir. Le microphone intégré est évidemment moins performant, mais permettra tout de même de prendre des appels en déplacement, tout en profitant d'un look nettement plus sobre qu'avec la perche.Avec son H3 Hybrid, EPOS propose. Le casque offre un rendu satisfaisant, un microphone performant, trois possibilités de connexion (dont deux simultanées, analogiques et Bluetooth, ou USB et Bluetooth, avec gestion séparée du volume des deux canaux), une bonne finition et un confort agréable au quotidien.