Dix ans après le décès de Steve Jobs, Jony Ive se confie

« Mes souvenirs de ce jour brutal et déchirant il y a 10 ans sont éparses, aléatoires. Je ne me souviens pas d'être descendu chez lui. Je me souviens de ce ciel brumeux d'octobre et de mes chaussures trop serrées. Je me souviens par la suite que Tim et moi nous sommes assis dans le jardin ensemble, pendant longtemps. »

« Nos familles sont liées depuis près de 30 ans. Nous avons affronté des décès et célébré des naissances. Nous parlons tout le temps, souvent de Steve, mais rarement de mon travail avec lui. La plupart du temps, nous parlons de l'avenir et de son travail extraordinaire et inspirant avec Emerson Collective. »

Jony Ive et Laurene Powell Jobs, 25 septembre 2021.

Pour commémorer cette date, Jony Ive s'est confié au, dévoilant ses derniers jours avec Steve Jobs., même s'ilIl avoue également qu'il n'a(jamais voulu lire) la masse d'articles, de nécrologies ou d'histoires, relevant plutôt du. Il se dit proche également de Laurene Powell Jobs, avec laquelle il travaille depuis de nombreuses années.Pour lui,, et n'avait pas ce côté desur tout. Il retient davantage une vivacité, une certaineet une. Il, une curiosité intellectuelle et la volonté de trouver des, même si elles n'étaient pas franchement conventionnelles. Il insiste d'ailleurs tout particulièrement surun état d'esprit à fois galvanisant et terrifiant.