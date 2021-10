App Store : Paddle dévoile sa plateforme alternative de paiement pour les développeurs

« une réponse directe à la récente décision dans le procès Apple vs Epic. Paddle In-App Purchase est une véritable solution de remplacement, permettant aux développeurs de maintenir une expérience utilisateur transparente, sans avoir à payer à Apple 30 % de chaque vente »

Introducing the new Paddle In-App Purchase - the industry’s first alternative in-app Purchasing system for iOS, launching December 7th 2021.



All the same benefits as the App Store, without the hefty price tag.



Find out more here: https://t.co/2p14gMV7nE