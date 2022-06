Test du casque à conduction osseuse sans-fil Shokz OpenRun Mini (pour les petites têtes)

Même avec une aplasie de l'oreille, l'écoute fonctionne parfaitement

- play/pause sur l'écouteur gauche

- volume +/- sur la branche droite

Volume+

taille standard

Shokz OpenRun Mini
Prix: 139€
Note globale: 9/10
Points positifs: Léger

Qualité sonore

Facile à utiliser

Bonne fixation

Charge rapide","content":"Léger, bonne autonomie, excellente qualité sonore, étanche... ce casque à conduction osseuse adapté aux petites têtes (des enfants notamment) est idéal pour le sport ou les personnes soufrant de problèmes auditifs."}

, offrant des performances comparables à des écouteurs légers. Ça manque toujours un peu de basses et de profondeur, mais pour le reste, notamment la voix, la retranscription est bien fidèle, on a même du mal à y croire à la première écoute !Il y a d'ailleurs, l'onde étant essentiellement propagée via les os du crâne, sans utiliser le conduit auditif et le tympan. On a véritablement l'impression que la musique provient de l'intérieur de la tête., y compris les tympans percés ou défectueux. D'autre pathologies, comme des malformations,(des enfants qui naissent sans oreilles externe complète ni conduit auditif) sont tout simplement sauvées par ces dispositifs, qui offrent une écoute stéréo quasi-parfaite et dont la qualité sonore dépasse souvent celles des appareillages classique. Enfin,, suscitant vite un inconfort.Shokz, un fabricant renommé de casques à conduction osseuse, a, et convient parfaitement aux enfants ou aux adultes qui n'ont pas encore le melon 😅. On l'a testé, aucun d'entre-nous n'a été gêné par la taille ! Il se positionne très facilement, juste au dessus de l'oreille et grâce à son arceau, il est parfaitement maintenu.Le casque est livré avecpropriétaire :En effet,pour conserver une bonne résistance à l'eau IP67. Précisons que le constructeur le déconseille pour de la natation, même si en pratique, on n'a pas rencontré de souci particulier en milieu aquatique (sauf à risquer de le perdre au milieu de l'eau).L'ensemble est très homogène,. Seuls 3 boutons sont présents à la surface :La synchronisation se fait en quelques secondes, il suffitIl est également possible de. En effet, le casque embarque un micro avec double DSP et système anti-bruit -les appels sont effectivement d'assez bonne qualité, bien meilleurs que les AirPods par exemple.Sans-fil,-on a pu se balader dans un appartement de 150m2 sans coupure et en extérieur, pas de souci à quelques dizaines de mètres de la source. En revanche, question codec, c'est SBC uniquement, pas d'AAC ou d'APTX par exemple -mais pour un usage sportif ou en extérieur, est-ce vraiment un souci ? Autre petit souci, en centre ville ou, mais c'est assez typique des casques osseux -sans isolation, les bruits extérieurs dépassent souvent les 105dB (externes) annoncés par le constructeur.Enfin, lAu pire, la charge rapide permet de récupérer 1,5H d'écoute en 10mn, ce qui est largement assez pour terminer une longue journée.