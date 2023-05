L'enceinte festive Sony SRS-XG500 avec entrée micro/guitare à 299€ (-150€), son meilleur prix

Sony SRS-XG500 à 299€

. La SRS-XG500 dispose d'une poignée pour faciliter le transport, de deux ports USB-A permettant de charger un autre appareil ou de brancher une source, d'une entrée pour microphone ou guitare en jack 6,35mm avec réglage du gain, ainsi que de deux haut-parleurs maisons X-Balanced, deux tweeters, et deux radiateurs passifs aux extrémités afin d'appuyer les graves, embarque les technologie Mega Bass, ClearAudio+ et Live Sound, une certification IP67, le Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, LDAC) multipoint permettant d'appairer simultanément deux périphériques, les modes Party Connect (jusqu'à 100 enceintes) et Stereo Pair (pour obtenir un système stéréo avec deux enceintes) et l'annulation de l'écho pour optimiser le rendu lors des appels.