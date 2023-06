Besoin d'un bon casque avec ANC pour l'été ? Le Sony WH-1000XM5 à 349€, XM4 à 279€ !

Sony WH-1000XM5 à 349€

plus naturel

30 heures d'autonomie

La dernière version du casque Bluetooth haut de gamme de Sony propose(contre 40 mm pour la génération précédente) censés offrir un renduet des basses plus précises (effectivement, la génération précédente mettait l'emphase sur cette partie du spectre, ce qui peut être un avantage pour certains),(la précédente génération étant déjà parmi les meilleures sur ce point) avec une optimisation de la réduction des moyennes et hautes fréquences, huit microphones, un nouveau cuir synthétique, tout en conservant des commandes tactiles épaulées par un bouton physiques pour les différents modes d'ANC, un port mini jack et un port USB-C.Sony évoque une meilleure qualité de la voix de l'utilisateur en conversation grâce à quatre micros (sur les huit que compte le casque) à formation de faisceaux et des algorithmes d'apprentissage automatique, et la compatibilité avec les codecs AAC, SBC, LDAC, l'upscaling maison DSEE Extreme, le 360 Reality Audio, un poids de 250 grammes (254g pour le XM4), et une autonomie de 30 heures avec ANC (40 heures sans). Bref, ce casque est. Si vous désirez économiser quelques euros, la version précédente WH-1000XM4, très satisfaisante également, est actuellement en promo à 279 euros.