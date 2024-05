Les AirPods 2 en promo pour les French Days (-27%) !

Les AirPods 2 neufs à 109€ !

Les AirPods 2 ne vous offriront pas les dernières technologies à la mode comme l'audio spatial, le suivi des mouvements de la tête, ou la réduction active du bruit ambiant ANC), mais(il y a évidemment mieux),En effet, ces semi-intra. C'est un point qui dépendra évidemment des goûts de chacun, certains appréciant davantage les AirPods 3 plus volumineux, ou les AirPods Pro plus intrusifs. De mon côté, les AirPods 2 sont les seuls de la gamme que je peux complètement oublier (c'est d'ailleurs déjà arrivé à de nombreuses reprises), même après des heures d'utilisation.Les AirPods 2 sont proposés à 109 euros, soit une remise de 27% par rapport au tarif officiel de 149 euros affiché sur l'Apple Store. Si vous préférez les AirPods 3 ou les AirPods Pro 2 USB-C, c