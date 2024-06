Les AirPods Max en promo à 518€ (-61€) !

AirPods Max dès 518€ !

mécanisme révolutionnaire

Avec les AirPods Max, Apple propose(qui englobe les oreilles de l'utilisateur) doté de la puce H1, d'un traitement audio informatique poussé, de l'égalisation adaptative,, et l'audio spatial. Vous pouvez retrouver notre test en vidéo ci-dessous.Les coussinets, dotés d'une mousse à mémoire de forme, sont fixés à l'arceau grâce à unqui équilibre et répartit la pression qu’il exerce, et lui permet de pivoter et tourner indépendamment de l’autre afin d’épouser la morphologie de l'utilisateur.Les haut-parleurs de 40mm ont été conçus en interne, et chaque écouteur embarque des capteurs optiques, de position, un accéléromètre, un détecteur d'étui, et un gyroscope est intégré dans l'écouteur gauche., dont huit sont mis à profit pour l'ANC, et trois pour la détection des voix. Le casque se met en pause lorsque il est retiré, et dispose d'. La charge se fera via le port Lightning et un mode charge rapide offre 1,5 heure d'écoute en 5 minutes. Le casque est fourni avec un étui Smart Case au design particulier qui permet d'activer le mode ultra-basse consommation., et se décline en cinq finitions, Gris sidéral, Argent, Bleu ciel, Vert et Rose (mais seul le Gris sidéral est en promotion actuellement)..