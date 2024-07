Les AirPods 2 de retour à 99€ ! Parfaits pour cet été !

Aspirateur-robot de piscine Scuba S1 - Pour une piscine ultra-propre

Aiper Scuba est S1 le robot de nettoyage autonome et puissant pour piscines jusqu'à 150 m², qui nettoie méthodiquement le fond, les parois et la ligne d'eau avec une efficacité inégalée grâce à sa technologie avancée et son moteur « brushless ». Le Scuba S1 propose 4 modes de nettoyage dont un mode éco qui nettoie durant 45 min toutes les 48 heures pendant une semaine.