Rarement en promo, le HomePod mini est à 89€ (-20€)

Le HomePod mini à 89€ !

Toutes les couleurs disponibles

Annonce Interphone

Pour rappel,. L'appareil embarque un haut-parleur large bande en neodyme orienté vers le bas, ainsi que deux radiateurs passifs à opposition de force. Cupertino dote le HomePod mini de quatre microphones, dont un à l'intérieur du périphérique afin d'isoler le son provenant du haut-parleur. Apple promet un son à 360° cohérent quel que soit l'emplacement de l'enceinte.Il sera possible de coupler deux enceintes pour obtenir une paire stéréo (ou du multiroom), et l'appareil est destiné non seulement à diffuser de l'audio,(l'enceinte fait office de concentrateur Matter).L'utilisateur obtiendra(sans avoir à le déverrouiller) ainsi que des retours visuels, audio et haptiques lorsque le son est transféré d'un appareil à l'autre. Apple ajoute à cela la technologieafin de communiquer avec les autres membres de la famille via d'autres appareils de la gamme, ou encore un capteur de température et d'humidité.