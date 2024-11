L'excellente enceinte Sonos Era 300 à -23% pour le Black Friday (AirPlay 2 et Dolby Atmos) !

Sonos Era 300

la première enceinte connectée au monde à offrir une véritable écoute tridimensionnelle grâce à une compatibilité totale avec les musiques et les pistes Dolby Atmos.

L'enceinte Sonos Era 300 est. Grâce à cette architecture, Sonos présente l'ers 300 comme étant tout simplementL'Era 300 de Sonos est donc compatible (entre autres) avec le catalogue Dolby Atmos d'Apple Music.L'Era 300 est capable de diffuser en stéréo avec une seule enceinte,ce qui lui offrira une plus grande polyvalence (par exemple face au HomePod ), Wi-Fi 6 et AirPlay 2, et, par exemple une platine vinyle, via un adaptateur mini-jack optionnel (là encore, une polyvalence qui manque cruellement au HomePod selon moi). Il sera possible d'appairer deux Sonos Era 300 pour obtenir un couple stéréo, mais également de les associer à une barre de son Arc ou Beam Gen2 de la marque en tant qu'enceintes arrière compatibles Dolby Atmos.même si cela demande un certain engagement financier.L'enceinte est compatible avec l'Assistant Google, Alexa, Sonos Voice Control pour le contrôle vocal.. Le mode Trueplay adaptant le rendu de l'enceinte à la pièce d'écoute grâce aux microphones intégrés est de la partie pour les utilisateurs d'iOS et d'Android (une première), et il sera possible d'ajuster le niveau des basses et des aigus via l'application dédiée. Avec cette Era 300, Sonos propose donc une alternative plus ouverte et très intéressante au HomePod . Vous pouvez également retrouver. notre test complet de l'enceinte Era 300 de Sonos